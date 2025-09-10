Panther-Trikot für die treuesten Fans präsentiert

Das Curt-Frenzel-Stadion mit seinen laustarken Fans steht für großartige Stimmung in der Deutschen Eishockeyliga. Die Stehwälle hinter dem Tor sind als „Hölle des Südens“ bekannt. Der älteste Fanklub feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich seines Jubiläums wurde dem 1. AEV Fanclub mit Unterstützung der Bob‘s Gastronomie- und Veranstaltungs-GmbH, an die diese Werbefläche vermarktet ist, die Ehre zuteil, das neue Aufwärmtrikot zu gestalten.

Das Design des Trikots bezieht sich auf die in den Gründungsjahren des Fanclubs häufig im offenen Curt-Frenzel-Stadion getragene Fankleidung, bestehend aus Jeans-Kutte und Strickpulli. Als Detail zieren die Kutte goldene Knöpfe mit AEV-Logo. Fantrikots, wie man sie heute kennt, gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die Anhänger machten sich ihre Stadionklamotten selbst. Die Mütter oder Freundinnen strickten rot-grün-weiße Pullis oder nähten Aufnäher auf Jeanswesten. Noch bis heute kann man diese in Augsburg oder bei Auswärtsfahrten an allen DEL-Standorten entdecken.

Bernhard Kopp steht seit 35 Jahren an der Spitze des Vereins und sagt zu der außergewöhnlichen Aktion: „Unser besonderer Dank gilt unserem guten Freund und Unterstützer Stefan „Bob“ Meitinger, der uns beim Aufwärmtrikot alle Freiheiten zur kreativen Entfaltung gegeben hat. Der 1. AEV Fanclub bedankt sich auch bei den Panthern und dem AEV-Nachwuchs für die hervorragende Zusammenarbeit im Sinne des Augsburger Eishockeys in den letzten 50 Jahren.“

Der älteste Panther-Fanklub wurde vor 50 Jahren gegründet

Die Panther haben mehrere Fan-Klubs wie die Eishockey-Freunde 1984, den Fan-Klub 7 Schwaben, den Fan-Club Donau-Ries, die Pantera Nero Binswangen & Zusamtal, die Schwarzbräu-Panther Augsburg 2010, die Männer aus Flake oder die Augsburger Eisbären. Auf die längste Tradition blickt allerdings der 1. AEV-Fan-Club zurück, der am 5. Februar 1976 von Reinhard Hintermayr und seinen Freunden gegründet wurde und heute über 300 Mitglieder zählt. Zwei der sieben Gründungsmitglieder sind bis in die Gegenwart aktiv dabei, außerdem halten dem Fanklub weitere Mitglieder bereits seit Ende der 70er-Jahre die Treue.

Augsburger Panther starten am Freitag in Nürnberg

Die Panther starten am Freitag in Nürnberg in die neue Saison, das erste Heimspiel steigt am Sonntag gegen die Adler Mannheim. Dann wird auch das neue Dress seine Premiere feiern, worauf sich Geschäftsführer Maximilian Horber in der Pressemitteilung des Klubs freut: „Ein Blick ins Archiv verrät, dass wir unser erstes Heimspiel nach Gründung des 1. AEV Fanclubs im Februar 1976 mit 9:4 gegen den ESV Kaufbeuren gewonnen haben. Das ist hoffentlich ein gutes Omen für kommenden Sonntag, wenn unser Team das Warm-Up vor unserem Home Opener gegen Mannheim erstmalig in den neuen Aufwärmtrikots bestreitet.“

Der 1. AEV-Fan unterstützt den AEV und die Augsburger Panther seit seiner Gründung. Außerdem organisiert der Fanklub regelmäßig Fahrten zu den Panther-Auswärtsspielen und steht mit seinen Mitgliedern bereit, wenn der AEV oder die Panther ehrenamtliche Hilfe benötigen.