AEV in Düsseldorf: Der Puffer nach unten soll wachsen

Die Erfahrung aus der vergangenen Saison lehrt, dass man sich im Abstiegskampf nie zu sicher sein sollte. Die Augsburger Panther hatten vor genau einem Jahr einen einigermaßen komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf den Tabellenletzten, der damals Iserlohn hieß. Dieser wuchs bis Ende Dezember auf zwölf Punkte an. Der Rest ist bekannt. Mitte Februar war der Vorsprung dahin, Augsburg zierte erstmals das Tabellenende und entging am Ende nur mit viel Glück dem Abstieg. Trotzdem scheint die Situation in diesem Jahr eine andere zu sein. Die Mannschaft wirkt gefestigter und besser besetzt. Zudem hat sie sich nach elf Partien schon zwölf Punkte Abstand zum Schlusslicht Düsseldorf erarbeitet.

