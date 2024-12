„Wie in den Play-offs“: AEV startet in das wichtigste Wochenende der bisherigen Saison

Knapp die Hälfte der Saison ist in der Deutschen Eishockeyliga absolviert und doch hat für die Mannschaften im Tabellenkeller schon die Zeit der Entscheidungsspiele begonnen. Findet zumindest Panther-Trainer Larry Mitchell. Und das sagte er am Donnerstag auch seinen Profis zum Abschluss des Trainings. „Das ist eigentlich schon wie in den Play-offs, so blöd das auch klingen mag.“ Wahrscheinlich hat diese Einschätzung auch mit dem kommenden Gegner zu tun, denn der heißt an diesem Freitag ab 19.30 Uhr Düsseldorf und ziert momentan das Tabellenende.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Düsseldorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Larry Mitchell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis