Der AEV hat es selbst in der Hand

Immer wieder Düsseldorf: Vor genau einem Jahr gastierte die DEG wie in dieser Spielzeit am 51. und vorletzten Spieltag im Curt-Frenzel-Stadion. Damals waren die Rheinländer schon gesichert. Der AEV lieferte sich mit Iserlohn ein Fernduell um den sicheren Klassenerhalt, den nur der 13. Platz garantierte. Das Match gegen die DEG verloren die Panther vor Jahresfrist mit 1:3. Die AEV-Fans pfiffen das eigene Team lautstark aus. Der Frust über eine verkorkste Saison saß tief. Da Iserlohn gleichzeitig mit 3:0 in Frankfurt gewann, war klar, dass Augsburg auf dem letzten Platz die Saison beenden würde. In den Wochen danach zitterten die Augsburger und blickten auf die Play-offs in der zweiten Liga. Der AEV hatte zum zweiten Mal in Folge Glück, da mit Regensburg kein aufstiegsberechtigter Klub DEL2-Meister wurde. Augsburg blieb erstklassig. Darauf ein drittes Mal zu hoffen, wäre fahrlässig.

Abstiegskampf in der DEL: Die Panther müssen gewinnen

Düsseldorf kommt jetzt als direkter Gegner um den sicheren Klassenerhalt. Der AEV muss gewinnen, um noch Optionen zu besitzen. Ein Drei-Punkte-Sieg nach 60 Minuten wäre die beste Variante. Dann wären AEV und DEG vor dem letzten Spieltag punktgleich. Augsburg hätte im Vergleich zur DEG das bessere Torverhältnis und mit Iserlohn den vermeintlich leichteren Gegner, da die Roosters bereits gerettet sind. Düsseldorf empfängt zum Abschluss Wolfsburg, das eventuell noch um ein Play-off-Ticket kämpft. Noch haben die Panther ihr sportliches Schicksal selbst in der Hand. Zunächst einmal gilt es jedoch, die bittere Pleite und das schwache 0:4-Schlussdrittel gegen Köln aus der Ausrüstung zu schütteln.