Haben die Panther einen neuen Verteidiger?

Die Panther werden ihren Kader laut Sportdirektor Larry Mitchell etwa zu 50 Prozent umbauen. Als neuer Abwehrspieler ist Michael Joyaux vom schwedischen Klub Oskarshamn IF im Gespräch. Laut der schwedischen Zeitung Expressen hatte der Offensiv-Verteidiger Angebote aus der Deutschen Eishockeyliga von den Löwen Frankfurt und den Augsburger Panthern vorliegen. Offensichtlich entschied sich der 28-jährige US-Amerikaner für das Angebot aus Augsburg.

Neuer Spieler für die Augsburger Panther: Das soll Michael Joyaux verdienen

Joyaux soll sein Gehalt laut Expressen verdreifacht haben und bei den Panthern „über 100.000 Euro“ netto erhalten. In der abgelaufenen Saison stellte der 1,78 Meter große Abwehrspieler mit 20 Treffern einen Torrekord für Verteidiger auf. Seine Statistik weist zudem 18 Vorlagen und lediglich 16 Strafminuten in 52 Spielen auf. Die Liga Allsvenskan ist die zweithöchste Spielklasse im schwedischen Eishockey hinter der Svenksa Hockeyligan.

Drei Verteidiger mit einer Importlizenz standen in der vergangenen Saison bei den Panthern unter Vertrag. Der Klub gab bereits die Trennung von den Nordamerikanern Nolan Zajac und Riley McCourt bekannt. Mit dem Nummer-eins-Verteidiger Thomas Schemitsch laufen die Gespräche offensichtlich noch. Allerdings dürfte der Kanadier mit österreichischen Wurzeln angesichts seiner starken Statistik (11 Tore und 16 Vorlagen in 47 Spielen) auch das Interesse anderer Klubs in Europa geweckt haben.