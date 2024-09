Panther-Trainer Dent: „Noch muss ich viel erklären“

Am Donnerstagvormittag hatte Panther-Trainer Ted Dent nur noch eine Athletik-Einheit angesetzt, ehe die Mannschaft mit dem Bus in Richtung Südtirol aufbrach. In Meran stehen am Freitag (20 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) die nächsten beiden Vorbereitungsspiele an. HK Olimpija Ljubljana und HC Bozen Foxes heißen die Gegner. Nach vier Niederlagen in den ersten vier Tests soll der erste Sieg her. „Ergebnisse sind momentan noch nicht so wichtig“, sagte Dent am Donnerstag zwar. Es gehe ihm gerade vor allem um die Entwicklung der Mannschaft. „Trotzdem ist es natürlich so, dass sich alle besser fühlen, wenn du auch mal ein Spiel gewinnst.“ Mit im Bus nach Südtirol saß Thomas J. Trevelyan, der unter der Woche wegen einer Verletzung nur eingeschränkt trainieren konnte. „Wir entscheiden von Tag zu Tag, wann er wieder spielen kann“, sagte Dent.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis