Panther sind auf der Suche nach dem Positiven

Wer sich nur die Ergebnisse der vergangenen drei Pantherspiele anschaut, sieht eine Bilanz des Grauens: 1:9 in Straubing, 2:7 in Düsseldorf, 1:4 gegen Mannheim. Es bedarf schon eines analytischeren Ansatzes, um darin einen Aufwärtstrend zu erkennen. Zyniker würden diesen an der schrumpfenden Anzahl von Gegentoren festmachen. Auch ist es eine Tatsache, dass der jüngste Gegner Mannheim zu den Topteams der Liga gehört, gegen den ein Abstiegskandidat, wie Augsburg einer ist, durchaus mal verlieren kann. Umgekehrt ist automatisch alles, was nach einer 1:9-Klatsche kommt, eine Verbesserung. Allein schon, weil nach so einer Leistung kaum noch Platz für eine weitere Verschlechterung ist.

Larry Mitchells Mini-Erfolgsserie auf eigenem Eis ist beendet

Aber auch mit Abstand betrachtet war der Auftritt der Panther gegen Mannheim am zweiten Weihnachtsfeiertag deutlich besser als die beiden Spiele zuvor. Trotzdem gab es keine Punkte. Nach drei Heimsiegen in Folge endete damit auch die Mini-Erfolgsserie des neuen Trainers Larry Mitchell im Curt-Frenzel-Stadion. Auswärts stehen trainerübergreifend nun schon elf Niederlagen in Folge, in denen Augsburg nicht einen einzigen Zähler holte. In der Tabelle sind die Panther Vorletzter mit einem Punkt Vorsprung auf Düsseldorf und ebenfalls einem Punkt Rückstand auf Iserlohn. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass dieses Trio den Absteiger unter sich ausspielen wird. Der Tabellenelfte Frankfurt ist schon elf Zähler enteilt.

Das weiß auch Mitchell, der alles dafür tut, seine Mannschaft nicht nur sportlich zu stabilisieren. Er versucht auch, der aktuellen Situation etwas Positives abzugewinnen. Zum Beispiel dahingehend, „dass bei 69 zu vergebenden Punkten noch alles möglich ist“. Man vergesse oft, dass die Panther zuletzt zweimal auf Platz 14 und damit als sportlicher Absteiger die Saison beendet haben. „Wenn einer die Erwartung hatte, dass wir plötzlich Top 8 spielen, dann darf das jeder denken - aber ich gehöre nicht zu denjenigen. Ich weiß, wie die Lage war, als ich hier angefangen habe, welche Spieler auf dem Markt waren.“ Mancher mag es wohl nicht mehr hören, aber die lange Hängepartie im Frühling, bis der Klassenerhalt in der DEL feststand, hat es Mitchell schwer gemacht, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Deswegen plädiert er weiterhin dafür, „realistische Ziele“ zu haben. Das hört sich dann so an: „Wir sind im Abstiegskampf mit zwei, vielleicht drei anderen Mannschaften. Unser Ziel ist es, nicht Letzter zu werden. Das können wir immer noch schaffen.“

Underdog AEV gegen den Liga-Krösus Mannheim

Siege gegen Mannheim sind bei diesem Unterfangen eher nicht eingeplant. Gut zu sehen war in dem Spiel am Donnerstagabend, über welch individuelle Klasse die Adler verfügen, die mit einem geschätzten Etat von 18 Millionen Euro als Liga-Krösus gelten. Die Panther (geschätzter Etat: sieben Millionen Euro) spielten gut mit, hatten eine vergleichbare Klasse aber in den entscheidenden Szenen nicht. Mitchell formulierte diesen Befund diplomatisch: „Wir haben viele Chancen gehabt. Wir haben es aber versäumt, im richtigen Moment die Tore zu schießen. Mannheim wiederum hat im richtigen Moment zugeschlagen. Das macht eine Top-Mannschaft in dieser Liga. Das war der Unterschied in diesem Spiel.“

Panther haben ein „hartes“ Videostudium hinter sich

Für den Panther-Trainer dürfte aber am wichtigsten gewesen sein, dass er seine Defensive zumindest einigermaßen stabilisiert hat. „Nach einem sehr schwierigen Wochenende, an dem wir defensiv teilweise katastrophal gespielt haben, haben wir eine harte Videostunde gemacht. In unserer Verteidigungszone haben wir große Veränderungen vorgenommen, wie wir spielen wollen und müssen. Das haben wir gegen Mannheim zum Großteil gemacht.“ Natürlich sei keiner glücklich nach einer Niederlage. „Wir spielen alle Eishockey, um zu gewinnen und Punkte zu holen. Aber daran, wie wir uns gegen Mannheim präsentiert haben, gibt es von meiner Seite sehr wenig auszusetzen.“ Die Mannschaft habe die richtige Reaktion gezeigt. „Ich finde, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben, sehr viel richtig gemacht haben. Wir haben mit Tempo gespielt und wir haben viel besser verteidigt. Wenn wir eine bessere Chancenverwertung haben, dann sieht das Spiel vielleicht anders aus.“

Im eng getakteten Spielplan rund um Weihnachten und Neujahr sind die Panther-Profis nahezu jeden zweiten Tag im Einsatz. Schon an diesem Samstag (18 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel in Iserlohn weiter. Die ersten beiden Duelle gegen den direkten Abstiegskonkurrenten fanden im Curt-Frenzel-Stadion statt und gingen verloren (2:5 und 1:2 n.P.). Die Bedeutung des dritten Aufeinandertreffens ist allen Beteiligten klar. Der Tabellenletzte Düsseldorf empfängt ebenfalls am Samstag Wolfsburg.