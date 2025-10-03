Platzt bei AEV-Königstransfer Alexandre Grenier endlich der Knoten?

Als das offizielle Training schon beendet war, blieb Alexandre Grenier am Mittwochvormittag mit ein paar anderen Panther-Profis noch auf dem Eis. Querpass, Torschuss. Immer wieder. Als Torjäger war der 34-Jährige im Sommer vom deutschen Vizemeister Köln nach Augsburg gekommen. Vergangene Saison hatte er für die Haie 27 Treffer erzielt, zehn davon in den Play-offs. Nach einer starken Vorbereitung mit drei Treffern, einem verwandelten Penalty und fünf Assists geriet die Torproduktion des Franko-Kanadiers allerdings ins Stocken. Nach sechs DEL-Spielen steht Grenier noch ohne Torerfolg da.

AEV-Stürmer mit der meisten Eiszeit

„Er ist ein Torjäger, der noch nicht getroffen hat“, fasste Panther-Trainer Bill Peters das trocken zusammen. Und: „Er setzt sich selbst stark unter Druck. Aber jeder weiß, wie Torjäger sind: Wenn sie einmal getroffen haben, machen sie normalerweise gleich damit weiter. Er braucht jetzt eben seinen ersten Treffer.“ Grenier habe sich schon einige gute Chancen erarbeitet, von denen müsse jetzt eben auch mal eine mit einem Torerfolg enden. Über zu wenig Eiszeit kann sich Grenier, der zuletzt mit Cody Kunyk und Riley Damiani die erste Sturmreihe bildete, nicht beschweren. Er ist der Panther-Profi mit den meisten Wechseln (164) und hat mit knapp 128 Minuten die meiste Eiszeit unter den Stürmern. Nur die beiden Verteidiger Thomas Schemitsch (knapp 140 Minuten) und Kyle Mayhew (138) standen bisher länger auf dem Eis.

Grenier selbst ist erfahren genug, um realistisch mit der Situation umzugehen. Am wichtigsten sei, sagt der 1,95-Meter-Hüne, dass er sich immer wieder in gute Positionen bringe und Chancen erarbeite. Bisher habe einfach auch ein bisschen das nötige Glück gefehlt, um zu treffen. „Natürlich mache ich mir selbst den meisten Druck. Dafür spiele ich. Ich will meinen Job gut machen und werde weiter hart arbeiten. Jeder muss sich durch die Höhen und Tiefen einer Saison kämpfen.“

Eisbären Berlin stecken in der Krise

Nächste Gelegenheit für seinen ersten Saisontreffer bietet sich Grenier an diesem Freitag, wenn ab 14 Uhr die Eisbären Berlin im Curt-Frenzel-Stadion gastieren. Der deutsche Meister erlebt gerade ungewöhnliche Zeiten. Viermal in Folge hat die Mannschaft nun schon verloren. Unter anderem setzte es deutliche Pleiten gegen Bremerhaven (1:5) und Mannheim (1:7). Das hat auch mit einer langen Ausfallliste zu tun. In Bremerhaven beispielsweise hatte Eisbären-Trainer Serge Aubin gerade mal noch 15 Mann zur Verfügung. Zuletzt erwischte es den Eisbären-Verteidiger Markus Niemeläinen, der wegen einer Handverletzung mehrere Monate ausfällt.

Doch nicht nur Verletzungspech dünnte die Berliner Reihen aus. Yannick Veilleux wurde nach einem regelwidrigen Check gegen den Ex-Augsburger Luke Esposito (jetzt in Mannheimer Diensten) sechs Spiele gesperrt. Berlin reagierte inzwischen und verpflichtete den US-Stürmer Patrick Khodorenko. Zuletzt hatte er beim finnischen Spitzenteam Lukko Rauma unter Vertrag gestanden.

Für Panther-Trainer Peters ist das alles aber unerheblich. „Wir schauen nur auf uns selbst, speziell so früh in der Saison.“ Vor allem die mangelnde Konstanz in den Leistungen seines Teams beschäftigt ihn. Einem starken Auftritt wie dem gegen Köln folgte beispielsweise ein eher durchwachsener gegen Straubing. „Wir müssen erst einmal unser eigenes Spiel in Ordnung bekommen und konstanter werden.“

Erkältungswelle schwappt durch die Panther-Kabine

Personell kann Peters voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen, zumindest ist Anthony Louis wieder fit. Gegen Straubing hatte er noch gefehlt, absolvierte jetzt aber wieder das komplette Training. Allerdings schwappt gerade eine Erkältungswelle durch die Pantherkabine. „Ein paar der Jungs waren ein bisschen angeschlagen. Aber ich hoffe, dass bis Freitag alle wieder fit sind“, sagte Peters.