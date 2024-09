Neuer AEV-Podcast: Crosscheck mit den Augsburger Panthern

Zum Start der Eishockey-Saison gibt es einen neuen Podcast: „Crosscheck. Der Eishockeypodcast des AEV – präsentiert von der Augsburger Allgemeinen, atv und Hitradio RT1“. Im Zwei-Wochen-Rhythmus berichten die Eishockey-Experten aus unserem Medienhaus über die neuesten Entwicklungen rund um die Augsburger Panther. RT1-Moderator Alex Kunz, atv-Studioleiter Tom Scharnagl oder die Sportredakteure Milan Sako und Andreas Kornes sprechen über die aktuellen Themen aus dem Kosmos der Augsburger Panther. Was begeistert die Fans, was läuft noch schief beim Gründungs-Mitglied der Deutschen Eishockey Liga und wie schätzen die Experten die Lage ein? Dazu werden Gäste aus dem Panther-Kosmos regelmäßig unseren Podcast bereichern. Der neueste Podcast ist immer zu finden auf augsburger-allgemeine.de/crosscheck, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Youtube oder Deezer.

AEV-Podcast: Erste Folge mit Panther-Sportdirektor Larry Mitchell

Als Podcast-Gast in der ersten Folge, vor dem bereits ausverkauften Auftaktspiel der Augsburger Panther am Donnerstag um 19.30 Uhr gegen den ERC Ingolstadt, ist der neue Sportdirektor Larry Mitchell zu hören. Der Deutsch-Kanadier feierte immerhin mit der Vizemeisterschaft 2010 einen der größten Erfolge in der Geschichte des ältesten Eislaufvereins in Deutschland. Mitchell entdeckte Talente wie Torhüter Dennis Endras, den er zum Nationalspieler formte. Anschließend arbeitete der ehemalige Stürmer auch für die Schanzer aus Ingolstadt, stand bei den Straubing Tigers an der Bande und war Sportdirektor beim Spitzenklub Kloten in der Schweiz.

Vor dieser Saison kehrte der in Zweibrücken geborene Mitchell nach Augsburg zurück. „Ich habe mich sehr gefreut, dass die Panther an meiner Wenigkeit interessiert waren“, sagt der Deutsch-Kanadier in der ersten Folge des Podcasts. Mitchell ordnet die Panther-Vorbereitung mit zwei Siegen und sechs Niederlagen ein. Er verteilt Noten an die Spieler und spricht über sein Saisonziel. Auch seinen Meisterschaftsfavoriten nennt Mitchell.

Spotify, Apple Podcasts, Deezer: Hier hören Sie „Crosscheck“

Den Podcast hören Sie sowohl auf unserer Internetseite als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder Deezer, dann können Sie dort ganz einfach nach „Crosscheck“ suchen. Sie können auch die auf folgende Direktlinks klicken.

Bei Spotify hören

Bei Apple Podcasts hören

Bei Amazon hören

Bei Deezer hören