Sportdirektor Mitchell kritisiert das AEV-Team

Krisenstimmung in Augsburg: Nach einer Serie von sieben Spielen in Folge ohne Punktgewinn sind die Panther innerhalb eines Monats von Platz fünf auf Rang 13 abgestürzt. Der Klub schwebt wieder in Abstiegsgefahr, das dritte Jahr in Folge. Beim 2:5 gegen Iserlohn traten alle Probleme der vergangenen Wochen zutage. Die Mannschaft startet unkonzentriert, bringt im Überzahlspiel nichts zustande, kassiert Treffer nach haarsträubenden Fehlern und inzwischen auch in Unterzahl. „Der Auftritt gegen Iserlohn war ernüchternd, wir waren nicht bereit für dieses Spiel. Die Einstellung hat nicht gestimmt. Schon in der Nacht haben wir mit der Aufarbeitung begonnen und sind auf Ursachenforschung“, sagt Larry Mitchell über den enttäuschenden Auftritt vor fast 6000 verärgerten Fans im Curt-Frenzel-Stadion.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ted Dent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis