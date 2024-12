Die Panther starten mit „Extramotivation“ gegen Nürnberg

Die Nervosität im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga ist groß. Die Augsburger Panther als Tabellen-Zwölfter (20 Punkte) kämpfen mit Iserlohn (13./17 Zähler) und der Düsseldorfer EG (14./17 Punkte) darum, nach 52 Spieltagen nicht am Tabellenende zu landen und dann um den Klassenerhalt bangen zu müssen. In der vergangenen Woche trennten sich die Panther von ihrem Cheftrainer Ted Dent und installierten ihren Sportdirektor Larry Mitchell als „Interims-Trainer“ an der Bande. Vor wenigen Tagen reagierten nun auch die Verantwortlichen in Iserlohn mit einer eher ungewöhnlichen Personalentscheidung auf die schwachen Resultate.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Larry Mitchell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis