Keiner sammelt mehr Blutergüsse fürs AEV-Team als Denis Reul

Seit Jahren gehört Denis Reul in einer oft schmerzhaften Statistik zu den Top-Spielern der Deutschen Eishockeyliga: Der Panther-Kapitän blockt mit Vorliebe Schüsse. Vergangenes Jahr, als er noch in Diensten der Mannheimer Adler stand, belegte Reul am Ende der Hauptrunde Rang zwei hinter Wolfsburgs John Ramage. 87 Schüsse hatte er damals mit seinem Körper abgewehrt, Ramage derer 93. Nun stehen die beiden wieder ganz oben, nur dass momentan Reul das Ranking anführt. In sieben Spielen hat er schon 24 Volltreffer kassiert. Diese enden trotz der dicken Schutzausrüstung nicht selten mit schmerzhaften Blutergüssen. Reul macht daraus kein Aufhebens: „Ich kann das halt ganz gut“, sagt er lapidar. „Immerhin mache ich das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Vielleicht habe ich diesbezüglich ein bisschen Talent, aber ich bin mir auch nicht zu schade dafür.“

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denis Reul Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bluterguss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis