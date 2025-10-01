„Will nicht mehr mich selbst besser machen, sondern junge Eishockeyspieler“: Ex-Panther Oblinger geht nach München

Herr Oblinger, nach zwei Jahren bei den Augsburger Panthern haben Sie im Sommer kein neues Vertragsangebot bekommen und jetzt Ihre Karriere beendet. Warum?

ALEXANDER OBLINGER: Ich war ganz normal im Sommertraining und habe mich auf die Saison vorbereitet. Ich war topfit. Dann habe ich vor fünf Wochen die Chance bekommen, bei Red Bull München als Athletiktrainer zu arbeiten. Das passte perfekt, weil ich mich schon lange mit Athletiktraining beschäftigt habe und aktuell die DOSB-Athletiktrainerausbildung an der Trainerakademie Köln absolviere, die ich Ende des Jahres abschließen werde.

Wie kam der Kontakt zustande?

OBLINGER: Ich habe gehört, dass Red Bull einen Athletiktrainer sucht und habe mich auf die Stelle beworben, weil immer klar war, dass ich in dem Bereich gerne arbeiten will. Es war meine Stärke während meiner ganzen Karriere, dass ich immer zu den Fittesten gezählt habe. Die Disziplin und die Freude, die ich am Training hatte, will ich an die jungen Spieler weitergeben. Dazu kommt, dass ich mir mit der Ausbildung in Köln ein wissenschaftlich fundiertes Wissen in Bereichen wie Prävention, Regeneration oder Leistungssteigerung aneigne. Damit kann ich das, was ich als Spieler vorgelebt habe, jetzt auch methodisch und professionell an die Nachwuchsspieler weitergeben. Nach meiner Bewerbung habe ich mir erst einmal wenig Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeuten würde. Dann gab es Gespräche, die sehr positiv waren. Irgendwann kam dann der Anruf, dass ich die Stelle bekommen könnte. Und auf einmal war dann da die Entscheidung: Spielst du noch oder hörst du auf?

Haben Sie lange mit sich gerungen?

OBLINGER: Nein. Für mich ist es so, dass die Geschichte weitergeschrieben wird, jetzt aber eben in einer anderen Position. Ich will nicht mehr mich selbst besser machen, sondern junge Eishockeyspieler. Für mich ist das eine Kapitel abgeschlossen, ein neues Kapitel beginnt und das bereitet mir genauso viel Freude wie das als Spieler. Da stecke ich genauso viel Leidenschaft, Zeit und Aufwand rein. Ich bin weiter Teil des Eishockeys und gebe das zurück, was der Sport mir gegeben hat.

Also hat es während der ersten Spiele der neuen Saison gar nicht in den Fingern gejuckt, wieder unten auf dem Eis zu stehen?

OBLINGER: Am Anfang gar nicht. Ich bin momentan so viel unterwegs, dass ich gar keine Zeit dazu hatte, darüber nachzudenken. Dann war ich aber im Stadion und habe das Spiel München gegen Bremerhaven gesehen. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, auf dem Eis stehen zu wollen. Letzte Saison habe ich noch vor der Fankurve gejubelt und das Humba mit den Fans gemacht. Und auf einmal bist du nicht mehr Spieler. Wenn du ein Tor schießt und das ganze Stadion aufspringt und du in die Fankurve fährst – das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist jetzt vorbei. Aber in meinem neuen Job habe ich sehr viel Spaß und Freude. Schon als Spieler war mir immer wichtig, was gerade passiert – nicht, was in der Vergangenheit passiert ist und auch nicht das, was weit voraus passieren könnte. Und jetzt freue ich mich, dass ich die nächste Generation nicht nur mit meiner Leidenschaft, sondern auch mit einer professionellen Athletikexpertise begleiten kann.

Können Sie kurz Ihre Aufgaben in München beschreiben?

OBLINGER: Ich bin im Bereich Athletik für den Nachwuchs der Rookie Bulls München verantwortlich. Meine beiden Hauptmannschaften sind die U17 und die U20. Ich bin aber regelmäßig bei allen Mannschaften im Training dabei. Mein Fokus liegt darauf, die Spieler individuell stärker, schneller und belastbarer zu machen – so wie ich es in meiner eigenen Karriere vorgelebt habe. Durch meine Ausbildung in Köln kann ich die Trainingspläne gezielt an das Leistungsprofil der jungen Spieler anpassen und gleichzeitig Verletzungen vorbeugen.

Blicken wir zurück: Was waren die Highlights Ihrer Karriere?

OBLINGER: Da sind natürlich die beiden Meisterschaften. Erst als ganz junger Spieler 2009 mit den Eisbären Berlin. Ich war ja schon immer einer, der auf dem Eis gerne ein bisschen härter gespielt hat. Im Halbfinale hat bei Mannheim Peter Flache gespielt. Mit dem habe ich Jahre später zusammen im Sommer trainiert. Damals war ich aber in Dresden, im Farmteam der Eisbären, und meine Saison war eigentlich schon vorbei. Dann habe ich abends einen Anruf bekommen: Obi, bist du bereit, Play-offs zu spielen? Die Trainer haben mir erklärt, dass Flache schon zwei Spieler verletzt hatte und er ihnen Sorgen bereitete. Zu mir haben sie gesagt: Wenn Flache aufs Eis geht, gehst du auch aufs Eis und übernimmst den Job. So bin ich zu meinen ersten Halbfinalspielen gekommen.

Kam es dann auch zu einem Zusammenstoß auf dem Eis?

OBLINGER: Nein, er hat wohl meine Aura gespürt (lacht). Nach zwei Spielen hatten wir dann auch die Serie gewonnen und meine Saison war vorbei.

Bleibt die zweite Meisterschaft 2014 mit Ingolstadt, die außergewöhnlich war.

OBLINGER: Ja, das stimmt. Wir hatten eine ganz, ganz schwierige Saison. Wir haben im Januar noch mit 1:7 in Augsburg verloren und waren kurz davor, aus den Play-offs zu fliegen. Der damalige Trainer Niklas Sundblad ist durch die Kabine gegangen und hat gesagt: Egal, was heute ist, entscheidend ist Spiel sieben im Finale. Dabei waren wir Neunter. Wir mussten mit Polizeischutz nach Ingolstadt fahren, es gab einen Fan-Boykott. Und im April hatten wir im Finale tatsächlich Spiel sieben in Köln. Ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich daran denke. Diese Geschichte zeigt perfekt, dass man nie aufgeben darf und immer groß träumen soll. Weil es immer möglich ist, wenn im richtigen Moment alles passt. Dann kann jeder über sich hinauswachsen.

Sie hatten sieben DEL-Stationen. Welche hat sich Ihnen besonders eingeprägt?

OBLINGER: Die fünf Jahre in Köln waren für uns als Familie sehr prägend. Unsere Tochter wurde in der Zeit geboren. Ich hatte dort wahrscheinlich meine beste Zeit als Spieler, die teilweise aber von Verletzungen unterbrochen wurde. Meine Achillessehne wurde durchgeschnitten, Wadenbeinbruch, Riss des Syndesmosebands. Dazu kommt, dass du als Eishockeyspieler normalerweise nur in deiner Bubble lebst. In Köln hatten wir aber eine Wohnung mitten in der Stadt. Wir haben Freunde außerhalb des Eishockeys gefunden. Diese Freundschaften pflegen wir bis heute und sind noch oft in Köln. Das Zweite ist, dass ich immer den Traum hatte, einmal für meine Heimatstadt Augsburg zu spielen. Das durfte ich die letzten zwei Jahre machen. Deswegen bin ich einmal Eishockeyprofi geworden. Es war meine erste Motivation, im Curt-Frenzel-Stadion einzulaufen. Das habe ich geschafft und es bedeutet mir viel, meine Karriere dort zu beenden, wo alles angefangen hat als kleiner Junge. Damit hat sich für mich ein Kreis geschlossen.

Was hat für Sie das Leben als Eishockeyprofi ausgemacht?

OBLINGER: Dass es immer Höhen und Tiefen gibt. Am Freitag wirst du gefeiert. Dann gehst du am Sonntag zum Spiel und wirst komplett zersägt. Damit musst du lernen, umzugehen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich war gerne im Training. Ich habe immer sehr viel investiert, um mein körperlich anspruchsvolles Spiel zu spielen. Dafür musst du fit sein. Du brauchst immer Energie und musst immer bereit sein, voll zu gehen. Du musst gut regenerieren können, um das zweimal am Wochenende zu machen, in der Weihnachtszeit teilweise sogar dreimal.

Was würde der Alexander Oblinger von heute dem jungen Alexander Oblinger raten?

OBLINGER: (Lacht) Da gibt es ziemlich viel. Ich bin zum Beispiel sehr selbstkritisch. Damit habe ich mir teilweise selbst im Weg gestanden. Das hat mich oft heruntergezogen und aus der Balance gebracht. Natürlich soll man den Standard so hoch wie möglich setzen. Aber du wirst nicht immer gewinnen. Du wirst nicht jeden Pass gut spielen. Je älter man wird, desto besser kann man damit umgehen. Man kann auch in einem schwierigen Moment positiv denken. Es hilft dir nicht für die nächste Großchance, wenn du gerade zehn Minuten in Selbstmitleid auf der Bank geschmollt hast. Es gibt eine Statistik, die sagt: Jede vierte Großchance ist ein Tor. Dreimal wirst du also nicht treffen. Das heißt aber auch: Wenn du zwei Großchancen vergeben hast, bist du schon wieder näher am nächsten Tor. Auf der Bank bist du mit diesem Mindset besser für die nächste Großchance präpariert, weil du positiv bist. Es ist die gleiche Situation, nur aus einem anderen Blickwinkel. Solche Details sind das, was Erfahrung ausmacht. Solche Dinge hätte ich gerne schon als 18-Jähriger gewusst.

Was bleibt von Ihrer Karriere, außer den Statistiken?

OBLINGER: Dankbarkeit. Allen Spielern, allen Betreuern, allen Trainern gegenüber. Es gab so viele, die mich auf dem Weg unterstützt haben. Vor allem meine Familie, meine Frau, die mich immer unterstützt hat. Meine Tochter. Von ihrer Freude und Energie kann man sich so viel abschauen. Egal, wie es auf dem Eis gelaufen ist: Du kommst nach Hause und sie will einfach nur mit dir spielen. Das ist etwas ganz Besonderes.