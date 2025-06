Königstransfer im Sturm: Alexandre Grenier kommt aus Köln zu den Augsburger Panthern

Königstransfer im Panther-Sturm: Der Kanadier Alexandre Grenier kommt vom Vizemeister Köln zu den Augsburger Panthern. Der 33-jährige Kanadier zählte zu den Topspielern der Haie.

Sportdirektor Larry Mitchell sagt über die Neuverpflichtung: „Alexandre Grenier vereint viele wichtige Attribute, die wir für diese Position in unserem Kader haben wollten. Er kann als Center und Außenstürmer spielen, ist gut am Bullypunkt, verfügt über einen präzisen und harten Schuss, gewinnt viele Zweikämpfe, ist Rechtsschütze und physisch enorm stark.“ Mitchell erzählt weiter, dass auch der neue Coach Bill Peters bereits Kontakt zu dem Stürmer hatte. „Zudem haben uns seine alten und neuen Teamkollegen wie Tim Wohlgemuth oder Cody Kunyk viel Positives über ihn berichten können. Es freut uns deshalb sehr, dass sich Alex trotz anderer Optionen nun voller Überzeugung für die Augsburger Panther entschieden hat“, sagt der Panther-Sportdirektor.

Typ Torjäger für die Augsburger Panther

Alexandre Grenier hatte großen Anteil an der erfolgreichen letzten Spielzeit der Haie. In 58 Spielen über die Hauptrunde bis ins Finale erzielte der Kanadier 27 Treffer. Fünf Tore waren Siegtreffer, neunmal traf er zum Ausgleich. Greniers guter Schuss verhalf ihm zudem zu zehn Überzahl-Treffern. 32 Assists und ein Plus-Minus-Wert von +8 unterstreichen die Bedeutung des 33-jährigen Stürmers für seine Mannschaft. Speziell in den Playoffs war Grenier mit 17 Punkten (zehn Tore und sieben Assists) ein großer Faktor für den starken Auftritt der Kölner in der k.o.-Runde.

Insgesamt kommt Grenier in fünf Spielzeiten in der Deutschen Eishockey Liga auf 213 Einsätze mit einer Bilanz von nahezu einem Punkt pro Partie. 189 Scorerpunkte für Köln, Berlin und Iserlohn verdeutlichen die Offensivqualitäten des 195 cm großen und 92 kg schweren Rechtsschützen. Für Langnau und Lausanne bestritt der robuste Stürmer, der recht giftig auftreten kann, zudem 63 Spiele in der Schweizer National League (19 Tore und 39 Vorlagen).

Ein-Jahres-Vertrag in Augsburg für Alexandre Grenier

Nach Informationen unserer Redaktion erhält der Neuzugang einen Ein-Jahres-Vertrag in Augsburg. Die sportliche Ausbeute war in den vergangenen Jahren überragend, doch offenbar will Kölns finnischer Trainer Kari Jalonen, der die Haie bis ins Finale führte, künftig mehr auf die finnische Karte in seinem Kader setzen. Auch deshalb wurde der Vertrag des Hochkaräters in der Domstadt nicht verlängert. Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell griff zu.