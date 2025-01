Startet jetzt die Aufholjagd? Die Panther gewinnen klar gegen Wolfsburg

Im Abstiegskampf finden die Panther wieder in die Spur. Der AEV siegte am Freitagabend nach einer souveränen Vorstellung mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) gegen Wolfsburg und feierte den zweiten Sieg in Serie. Überragender AEV-Akteur neben Torwart Markus Keller war der Finne Anrei Hakulinen, der zwei Vorlagen und zwei Tore beisteuerte. Eine gute Nachricht aus Augsburger Sicht hatte es bereits vor dem Spiel gegeben. Erstmals seit dem 8. Dezember schnürte AEV-Torjäger Cody Kunyk wieder die Schlittschuhe. Und: Die Panther machten vor 5601 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion ausnahmsweise mal von Anfang an Ernst.

Trainer Larry Mitchell hatte vor einer Woche moniert, dass nicht allen AEV-Profis die Brisanz der Lage im Abstiegskampf bewusst sei. Gegen Wolfsburg kam der AEV konzentriert aus der Umkleide. Zunächst hielt Markus Keller sein Team im Spiel. Wie schon beim 4:3 nach Penaltyschießen am Mittwoch in Straubing durfte der Augsburger als Start-Torhüter ran und stoppte in der 6. Minute einen Alleingang des Ex-Augsburgers Matt White. Fast im Gegenzug fiel das 1:0 (8.) durch Jason Bast.

Anrei Hakulinen war der Mann des Spiels bei den Augsburger Panthern

Nach einem Zucker-Pass von Anrei Hakulinen traf der Deutsch-Kanadier ins Wolfsburger Tor. Beim 2:0 durch Luca Tosto hatte ebenfalls der Vorlagengeber Max Renner mit einem Querpass großen Anteil am Torerfolg. Augsburg fuhr einen Angriff nach dem anderen und ließ sich nicht im eigenen Drittel einschnüren. Die Panther leisteten sich im zweiten Drittel keinen Durchhänger. Zwar drückten die Grizzlys auf den Anschlusstreffer, doch die Panther verteidigten leidenschaftlich. Und sie hatten Glück: Nach einem Schuss von Chris Collins flog die Scheibe in hohem Bogen über Weitzmann im Grizzly-Tor zum 3:0 in Netz. Auf der Gegenseite erkannten die Schiedsrichter einen Wolfsburger Treffer nicht an, da Spencer Machacek im Torraumabseits gestanden war. Eine Minute vor der Pause stellte Anrei Hakulinen auf 4:0.

Lucas Dumont erzielte den ersten Wolfsburger Treffer zum 4:1 (42.). Die Augsburger antworteten mit dem 5:1 durch Florian Elias. Hakulinen glänzte als erneuter Vorlagengeber. Das 5:2 (58.) durch Fauser brachte den Erfolg nicht mehr in Gefahr. Auch weil Hakulinen in der Schlussminute das 6:2 ins leere Wolfsburger Tor erzielte. Der letztjährige AEV-Topscorer, der bereits in Straubing zum 1:0 getroffen hatte, findet rechtzeitig zum Endspurt in seine Vorjahres-Form. Am Sonntag empfangen die Panther um 16.30 Uhr Schwenningen.

Augsburger Panther Keller – Reul, Zajac; Schemitsch, Blumenschein; Renner, McCourt; Van der Linde – F. Elias, Collins, Hakulinen; Zengerle, Bast, Louis; Oblinger, Volek, Tosto; Baptiste, Kunyk, M. Elias

Tore 1:0 (8.) Bast, 2:0 (11.) Tosto, 3:0 (25.) Collins, 4:0 (39.) Hakulinen, 4:1 (42.) Dumont, 5:1 (50.) F. Elias, 5:2 (58.) Fauser, 6:2 (60.) Hakulinen Zuschauer 5601