AEV-Sieg in Bremerhaven: Alles gezeigt, was im Abstiegskampf nötig ist

Vergangenes Jahr herrschte zu dieser Zeit schon Katzenjammer bei den Augsburger Panthern. Am 45. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war die Mannschaft des damaligen Trainers Christof Kreutzer ans Tabellenende abgestürzt und sollte dieses bis zum Saisonende nicht mehr verlassen. Ganz anders ist die aktuelle Situation nach 46 Partien: Obgleich die Panther sogar drei Zähler weniger auf dem Konto haben als damals, ist die Ausgangslage als Zwölfter (45 Punkte) deutlich besser. Die Formkurve steigt steil an, was nicht zuletzt der erfolgreiche Auftritt am Mittwochabend in Bremerhaven unterstreicht. 2:1 gewann die Mannschaft von Trainer Larry Mitchell und setzte sich mit drei wichtigen Punkten in den Bus, der aus Bremerhaven gleich weiter nach Berlin fuhr. Dort steht an diesem Freitag das Auswärtsspiel (19.30 Uhr) beim Deutschen Meister auf dem Programm.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bremerhaven Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abstiegskampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis