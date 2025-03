Das dramatische DEL-Finale: Jubel in Augsburg, Frust in Düsseldorf

Das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockeyliga (DEL) bleibt erstklassig. Nach einem hochdramatischen 3:2-Erfolg in Iserlohn retteten sich die Augsburger Panther dank der besseren Tordifferenz auf den 13. Platz. Der 3:0-Sieg der Düsseldorfer EG war damit wertlos. Im 90. Jahr ihres Bestehens ist die DEG erstmals sportlicher Absteiger in der DEL. Als nach Spielende die DEG-Cracks und die knapp 12.000 Fans gebannt auf dem Videowürfel die letzten Minuten des entscheidenden Parallelspiels Iserlohn gegen Augsburg (2:3) verfolgt hatten, schlug die Stimmung in Wut um.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DEL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis