AEV verlängert mit einem seiner gefährlichsten Angreifer

Bei den Augsburger Panthern ist eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefallen. Der Vertrag mit Offensivspieler Anthony Louis wurde verlängert, sodass der US-Amerikaner auch in der nächsten Spielzeit für den AEV auf Torejagd gehen wird.

Anthony Louis verlängert beim AEV: Leistungsträger mit Scorerqualitäten

Anthony Louis wechselte im vergangenen Sommer von den SCL Tigers aus der Schweizer National League nach Augsburg. In seiner ersten Saison für die Panther erzielte der 30-Jährige in 44 Einsätzen 29 Scorerpunkte. Mit 110 abgegebenen Torschüssen war der im US-Staat Illinois geborene Eishockeyprofi der gefährlichste Angreifer im Team.

Besonders als Vorlagengeber überzeugte er: 13 seiner 23 Assists führten direkt zu Treffern der Panther, zudem war er laut einer Vereinsmitteilung mit zehn Überzahlvorlagen der beste Passgeber im Powerplay. Dennoch ist man sich im Vereinsumfeld sicher, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist.

Sportdirektor Larry Mitchell über den Verbleib des Außenstürmers: „Er verfügt spielerisch über enormes Potenzial, ist stark an der Scheibe und setzt seine Nebenleute immer wieder gut in Szene. Als Spielgestalter ist er extrem wichtig für unser Team. Wir trauen ihm durchaus zu, dass er seine Punkteausbeute in seiner zweiten Saison in der DEL steigern wird.“

Augsburg Panther: Anthony Louis verlängert – Abgang von Chris Collins

Während Louis weiterhin für die Panther auflaufen wird, entschied sich ein anderer Leistungsträger gegen einen Verbleib in Augsburg. Goalgetter und Top-Torschütze Chris Collins verlässt den AEV nach zwei Spielzeiten und wird nicht mehr für die Augsburger auf dem Eis stehen.

Mit der Vertragsverlängerung von Anthony Louis können die Augsburger Panther nun für eine weitere positive Schlagzeile sorgen, nach dem gelungenen Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt. Am Tag zuvor wurde bereits verkündet, dass auch sein kanadischer Sturmkollege Riley Damiani eine weitere Saison für die AEV Panther auflaufen wird.