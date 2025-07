Augsburger Panther verpflichten Stürmer aus Ingolstadt

Die Augsburger Panther haben ein Sturmtalent vom Ligakonkurrenten aus Ingolstadt verpflichtet: Wie der AEV bekannt gab, hat der DEL-Klub sich die Dienste des 23 Jahre alten Stürmers Enrico Henriquez-Morales gesichert. Der gebürtige Bad Aiblinger stand die vergangenen fünf Jahre für den ERC Ingolstadt auf dem Eis.

Enrico Henriquez-Morales wurde im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim ausgebildet. Im Trikot des oberbayerischen Traditionsvereins machte der Angreifer mit chilenischen Wurzeln in der Saison 2017/18 auch seine ersten Schritte im Profibereich, mit damals 16 Jahren debütierte er in der Oberliga, kam zudem für die deutsche U17-Auswahl auf 12 Spiele (2 Tore/4 Assists). Seine Leistungen im Trikot des Oberligisten und den deutschen U-Nationalmannschaften riefen den damaligen Ingolstädter Sportdirektor Larry Mitchell auf den Plan, der den talentierten Linksschützen im Jahr 2020 mit einem Vertrag beim ERC Ingolstadt in der DEL ausstattete. In 168 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga verzeichnete der 1,73 Meter große und 86 schwere Stürmer 14 Tore und 24 Assists. In der vergangenen Saison kam er für den DEL-Halbfinalisten und Hauptrundensieger aus Ingolstadt auf 19 Spiele in der Hauptrunde (1 Tor/ 6Vorlagen) sowie auf vier Spiele in den Play-offs (1 Tor).

AEV-Sportdirektor Larry Mitchell gab Henriquez-Morales den ersten DEL-Vertrag

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell wird in der Stellungnahme des AEV wie folgt zitiert: „Enrico Henriquez-Morales hat auch bei einem Topteam wie Ingolstadt in den Play-offs immer wieder seine Einsatzzeiten bekommen. Wir sind aber überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um Stammspieler in unserer Liga zu sein. Enrico kann als Mittel- und Außenstürmer eingesetzt werden, spielt sehr physisch und bringt viel Energie aufs Eis. Taktisch ist er gut ausgebildet, auch in Unterzahl verrichtet er wertvolle Arbeit für sein Team und blockt viele Schüsse. Spielertypen wie er sind immer wichtig für ein funktionierendes Kollektiv.“

Enrico Henriquez-Morales erhält bei den Augsburger Panthern die Rückennummer 52.