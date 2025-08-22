Icon Menü
Augsburger Panther: Augsburger Panther starten mit Sieg in den Bodensee Cup

Augsburger Panther

Augsburger Panther starten mit Sieg in den Bodensee Cup

In einem offenen Schlagabtausch besiegten die Panther im Bodensee Cup die SC Rapperswil-Lakers. Im Endspiel wartet am Samstag der HC Lugano.
Von Felix Knoll
    • |
    • |
    • |
    Bill Peters kann nach seinen ersten Tagen als Cheftrainer der Augsburger Panther bereits einen Sieg im Bodensee Cup verbuchen.
    Bill Peters kann nach seinen ersten Tagen als Cheftrainer der Augsburger Panther bereits einen Sieg im Bodensee Cup verbuchen.

    Im Rahmen der Saisonvorbereitung treten die Augsburger Panther an diesem Wochenende beim Bodensee Cup in Kreuzlingen an. Es ist die zweite Teilnahme des AEV am Test-Turnier an der Schweizerisch-Deutschen Grenze. Zum Auftakt traf der DEL-Club am Freitagabend auf den Vorjahressieger aus dem Schweizer Kanton St. Gallen: die SC Rapperswil-Jona Lakers. In diesem Jahr wird jedoch eine andere Mannschaft triumphieren. In einer unterhaltsamen Begegnung um den Endspieleinzug siegte der AEV mit 1:0 (1:0; 0:0; 0:0).

    Die Panther, die zum Auftaktspiel des Vierer-Turniers von Kapitän T.J. Trevelyan angeführt wurden, starteten überzeugend in ihr drittes Vorbereitungsspiel. In der mit knapp 600 Zuschauern eher schwach besuchten Bodensee-Arena, bejubelten die mitgereisten AEV-Anhänger lautstark die Schlusssirene des ersten Drittels. Nur zwei Minuten zuvor brachte Alexander Blank die Panther nach einem sehenswerten Zuspiel von Cody Kuyk in Führung. Die letzte Konsequenz schien der Mannschaft um Headcoach Bill Peters an diesem Abend allerdings zu fehlen. Kyle Mayhew vertändelte nach starkem Abwehrverhalten eine Drei-gegen-Zwei Situation, Anthony Louis vergab alleine vor SCRJ-Goalie Melvin Nyffeler.

    Crosscheck von Joseph Cramarossa: Panther spielte fünf Minuten in Unterzahl

    Verpassten im ersten Abschnitt die Panther noch einige hochkarätige Möglichkeiten, waren im Anschluss größtenteils die Schweizer am Drücker. Kurz vor der zweiten Drittelpause brachten sich die Augsburger dann selbst in Schwierigkeiten. Nach einem unnötigen Crosscheck von Joseph Cramarossa, mussten die Panther fünf Minuten in Unterzahl auskommen. Für den rechten Stürmer war die Partie derweil frühzeitig beendet. Der stark aufgelegte AEV-Goalie Peyton Jones hielt das eigene Gehäuse im langen Powerplay der Schweizer jedoch schadlos.

    Auch im letzten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die SCRJ Lakers bissen sich immer wieder die Zähne aus an der aufopferungsvoll kämpfenden AEV-Abwehr. Auf der anderen Seite verpassten es Riley Damiani und Anthony Louis die eigene Führung auszubauen. Am Ende blieb es beim knappen Erfolg der Panther, die am morgigen Samstag (19 Uhr) im Endspiel auf den HC Lugano treffen. Die SCRJ Lakers müssen am Nachmittag im Spiel um den dritten Platz gegen die Schwenningen Wild Wings ran. 

    Tore: 1:0 (18.) Blank

    Augsburg: Jones, Garteig – Button, Schemitsch; Kyle, Bowey; van der Linde, Renner; Pilu – Blank, Kunyk, Grenier; Louis, Damiani, Busdeker; Trevelyan, Wohlgemuth, Cramarossa; Zwickl, Henriquez, Hanke

