4:1 gegen Iserlohn: Noch Arbeit für die Augsburger Panther

Ausgelassen feierten die Panther mit ihren Fans den ersten Saisonerfolg. Team-Rückkehrer und Publikumsliebling T. J. Trevelyan erhielt lautstarke Sprechchöre. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, zumal in der jüngsten Vergangenheit die Erfolgsquote im Curt-Frenzel-Stadion ausbaufähig war. Im vierten Match gelang mit dem 4:1 gegen Iserlohn der erste Saison-Erfolg. Es war ein Arbeitssieg gegen eine Mannschaft, die mutmaßlich nicht zu den Top Sechs der Liga zählen wird.

Positiv: Die Handschrift von Bill Peters war erkennbar. Wenn Iserlohn sicher in Puck-Besitz war, bauten die Augsburger einen dicken Abwehrriegel vor der eigenen Verteidigungszone auf. Schließlich waren zuvor 15 Gegentore in drei verlorenen Spielen eindeutig zu viel. Negativ: Das Match konnte trotz des Erfolges nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Cheftrainer noch einige Baustellen zu beackern hat.

Unterzahlspiel zählt zu den Schwachstellen der Panther

Das Unterzahlspiel ist eine der Schwachstellen. Schüsse zu blocken zählte früher zu den Stärken des AEV. Der unermüdlich ackernde Trevelyan warf sich wieder in die Schüsse und humpelte nach einer Szene mit lädiertem Knie vom Eis. Der Dauerbrenner biss die Zähne zusammen und spielte weiter. Wie so oft. Doch ein 41-Jähriger sollte in diesem Punkt nicht unbedingt das Vorbild sein. Fehlt da die letzte Leidenschaft? Nur das punktlose Schlusslicht Frankfurt steht in dieser Statistik schlechter da als Augsburg. Die Powerplay-Quote ist mit 17 Prozent erfolgreicher Überzahlspiele im Ligavergleich zwar ordentlich, aber ebenfalls ausbaufähig. Die mit 15 Zugängen umgekrempelte Mannschaft und der Liga-Neuling Peters sind noch in der Findungsphase. Zumindest ist der Druck weg, den ersten Saisonsieg einfahren zu müssen.