Abstiegskracher gegen Düsseldorf: Das Schicksalsspiel für die Panther steht an

Der letzte Saison-Auftritt im Curt-Frenzel-Stadion wird zum Schicksalsspiel für die Panther: Die Mannschaft muss am Dienstagabend (19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG gewinnen, wenn sie den letzten Platz noch verlassen möchte. Der DEG ihrerseits würde ein Sieg, egal ob in der regulären Spielzeit oder nach Verlängerung oder im Penaltyschießen genügen, um vorzeitig Rang 13 zu sichern. Nur mit einem Augsburger Erfolg würde die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt werden. Am Freitag müssen die Panther in Iserlohn antreten. Die DEG empfängt zum Saisonabschluss die Grizzlys Wolfsburg. Aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat sich Iserlohn. Die Roosters feierten am Sonntag den vorzeitigen Klassenerhalt. Durch ein 4:3 gegen Schwenningen kann das Team von Trainer Franz-David Fritzmeier nicht mehr auf den 14. Platz zurückfallen.

