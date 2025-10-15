Icon Menü
Augsburger Panther: AEV-Stürmer T.J. Trevelyan fehlt wochenlang wegen Verletzung

Augsburger Panther

T.J. Trevelyan fehlt den Panthern mehrere Wochen

Stürmer T.J. Trevelyan fällt bei den Augsburger Panthern aus. Den Mannschaftsärzten zufolge kann er Mitte November wieder aufs Eis zurückkehren.
    T.J. Trevelyan muss einige Wochen pausieren.
    T.J. Trevelyan muss einige Wochen pausieren. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

    T.J. Trevelyan wird in den kommenden Wochen nicht für die Augsburger Panther auf dem Eis stehen können. Wie der AEV mitteilt, fällt der Stürmer mit einer Unterkörperverletzung in den nächsten Spielen aus. Die habe er sich im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg zugezogen.

    T.J. Trevelyan soll Mitte November wieder spielen können

    Trevelyan wurde Anfang der Wochen von den Mannschaftsärzten in der Arthroklinik untersucht, die Physiotherapeuten der Panther werden seine Verletzung konservativ behandeln, so der Verein. Demnach werden 41-jährige Deutschkanadier bei optimalem Heilungsverlauf seinem Team spätestens Mitte November, nach der Deutschland-Cup-Pause, wieder zur Verfügung stehe. (AZ)

