T.J. Trevelyan fehlt den Panthern mehrere Wochen

T.J. Trevelyan wird in den kommenden Wochen nicht für die Augsburger Panther auf dem Eis stehen können. Wie der AEV mitteilt, fällt der Stürmer mit einer Unterkörperverletzung in den nächsten Spielen aus. Die habe er sich im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg zugezogen.

T.J. Trevelyan soll Mitte November wieder spielen können

Trevelyan wurde Anfang der Wochen von den Mannschaftsärzten in der Arthroklinik untersucht, die Physiotherapeuten der Panther werden seine Verletzung konservativ behandeln, so der Verein. Demnach werden 41-jährige Deutschkanadier bei optimalem Heilungsverlauf seinem Team spätestens Mitte November, nach der Deutschland-Cup-Pause, wieder zur Verfügung stehe. (AZ)