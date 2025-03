Markus Keller beendet seine Karriere, bleibt jedoch den Augsburger Panthern in neuer Rolle treu

Markus Keller lebt die Panther und ist tief in der Stadt verwurzelt. Der Torwart jubelte und litt mit dem Klub in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderer Profi. Zumindest schließt sich nun das Kapitel als Spieler. Nach 18 Jahren beendet der Torwart nach dieser Saison seine Laufbahn. Keller bleibt jedoch ein Panther und wechselt in die Geschäftsstelle. Ab dem 1. Mai folgt der gebürtige Augsburger als Teammanager auf Duanne Moeser, der nach eigenem Wunsch in Zukunft kürzertreten will. Klublegende Moeser, dessen Trikot mit der Nummer sieben unter dem Hallendach des Curt-Frenzel-Stadions hängt, bleibt dem DEL-Klub in einer anderen Funktion erhalten. Auf einem Sponsorentermin am Dienstagabend gaben Keller und der Klub die Personalien bekannt.

Eigentlich viel zu spät, erst mit zehn Jahren, begann Keller mit dem Eishockeysport. „Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich eines Tages auf eine lange Profikarriere zurückblicken kann. Ich darf stolz behaupten, dass ich immer alles gegeben und mein Herz auf dem Eis gelassen habe“, sagt Keller im Rückblick auf die Karriere.

DEL-Premiere im Trikot der Eisbären Berlin

Zu den Höhepunkten seiner Laufbahn zählt der Keeper die DEL2-Meisterschaft mit den Kassel Huskies, das DEL-Halbfinale mit Augsburg im Frühjahr 2019 gegen den EHC Red Bull München oder die vier Einsätze in der Champions Hockey League (CHL) gegen die besten Klubs aus Europa.

Seine Premiere in der Deutschen Eishockeyliga bestritt der Schlussmann in der Saison 2009/10 im Trikot der Eisbären Berlin. Keller lief in elf Spielzeiten für die Augsburger Panther auf und hütete 228 Mal das Tor. Damit löste der 35-Jährige in der abgelaufenen Saison Dennis Endras als Rekordtorhüter des DEL-Klubs ab. Allzeit-Rekordhalter im AEV-Dress bleibt als Torhüter Thomas Schön, der in der 1. Bundesliga, der 2. Liga und der Oberliga 502 Partien für den ältesten Eislaufverein Deutschlands bestritt.

Keller zählte stets zu den Publikumslieblingen im Curt-Frenzel-Stadion. Die Atmosphäre, als Profi auf dem Eis zu stehen, wird er vermissen. „Danke an all die Fans, die mich immer unterstützt oder sogar das Trikot mit der 35 und meinem Namen getragen haben. Es war mir eine Ehre. Ich bin froh, meine Liebe zum Eishockey nun in anderer Position für meinen Herzensklub leben zu dürfen“, sagt Keller.

Panther-Teammanager Moeser wird Markenbotschafter des Klubs

Mit dem Karriereende des Torhüters entsprach die Panther-Geschäftsführung Duanne Moesers Wunsch, künftig kürzerzutreten und den Generationswechsel auf der Position des Teammanagers einzuleiten. Dem Klub bleibt der 61-Jährige als Markenbotschafter jedoch weiterhin erhalten: „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mein berufliches Pensum herunterzufahren. In unseren Augen war Markus immer mein legitimer Nachfolger.“ Mit dem Entschluss von Keller, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen, könne er sich in Zukunft anderen Aufgaben innerhalb des Klubs widmen.

Der Deutsch-Kanadier war viele Jahre lang der Kapitän des AEV. Nach seinem Rücktritt vom Leistungssport 2005 war er in verschiedensten Funktionen für den Traditionsverein im Einsatz, unter anderem vertrat er den entlassenen Cheftrainer Randy Edmonds. Später stand Moeser als Assistenz-Trainer von Larry Mitchell in der Vizemeistersaison 2010 hinter der Bande.

Damit ist klar, dass die Augsburger mit einem neuen Torwart-Duo in die Saison gehen werden. Wie weit die Gespräche mit dem US-Amerikaner Strauss Mann gediehen sind, gaben die Panther nicht bekannt.