Panther liegen auf Play-off-Kurs: Fünf Gründe für den Höhenflug

1 Die Torjäger der Augsburger Panther

Alexandre Grenier steht allein schon wegen seiner Körpergröße von 1,95 Metern über den Dingen. Allerdings auch im übertragenen Sinn. Der Kanadier blieb gelassen, als er nach den ersten acht Saisonspielen in seiner Statistik bei den Toren eine Null stehen hatte. „Natürlich mache ich mir selbst den meisten Druck. Jeder muss sich durch die Höhen und Tiefen einer Saison kämpfen“, sagte der 34-Jährige noch vor dem vergangenen Wochenende. Dann lieferte die Neuverpflichtung von den Kölner Haien. Nach dem Premierentreffer zum 1:0 beim 2:1 nach Verlängerung gegen Wolfsburg folgte am Sonntag ein Doppelpack beim 5:3 in Schwenningen. In der AEV-Scorerliste kletterte Grenier mit drei Treffern und sieben Vorlagen auf Platz drei.

Der Vorteil für die Panther: Das Team ist schwer auszurechnen, weil sich die Torproduktion auf viele Schultern verteilt. Im Augenblick erfolgreichster Torschütze ist Riley Damiani (7 Treffer). Aber auch Energiebündel Donald Busdeker (5), der technische versierte Center Tim Wohlgemuth (4) oder auch Überzahlspezialist Alexander Blank (3) liefern zuverlässig ab. Einen Schritt nach vorne hat, wie von Sportdirektor Larry Mitchell vor Saisonbeginn gefordert, Anthony Louis (2) gemacht.

2 Die AEV-Torhüter

Mit Michael Garteig besitzen die Panther wieder eine unumstrittene Nummer eins. Der aus Ingolstadt verpflichtete Kanadier verfügt über ein stabiles Stellungsspiel und strahlt mehr Ruhe auf seine Vorderleute aus als der US-Amerikaner Strauss Mann in der vergangenen Saison. Bei Distanzschüssen wirkt Garteig sicherer als Mann. Mit seiner Fangquote von 92,41 Prozent belegt der 33-jährige Kanadier Rang sechs der DEL-Torhüterstatistik. Von seiner langwierigen Gehirnerschütterung, die sich der Schlussmann im Dezember 2024 zugezogen hatte, hat sich der Kanadier vollständig erholt.

Um konstant zu punkten, benötigt jedes DEL-Team jedoch ein starkes Torwart-Duo. Der aus Österreich von den Vienna Capitals gekommene Peyton Jones kann in der DEL bestehen. In der DEL-Statistik wird der 29-Jährige mit der Fangquote von 87,83 Prozent auf Rang 17 geführt. Beim 6:3 in Schwenningen hielt der US-Amerikaner mit deutschem Pass in einigen Situationen den Sieg fest und feierte im dritten DEL-Einsatz seinen ersten Sieg.

3 Die Abwehr der Augsburger Panther

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Panther in der Defensive den größten Schritt nach vorne gemacht. Das zeigt sich alleine daran, dass Thomas Schemitsch um seinen Status als Nummer-eins-Verteidiger der Panther im Augenblick kämpfen muss. In der Vorsaison war der Kanadier mit österreichischen Wurzeln nicht nur wegen seiner elf Treffer und 16 Vorlagen der beste AEV-Abwehrspieler gewesen. Die längste Eiszeit hatte er sowieso. Nun erwächst Schemitsch Konkurrenz. Neuzugang Kyle Mayhew hat mit 233 Minuten die längste Eiszeit aller Panther, gefolgt von Schemitsch (227).

Aber auch die anderen Neuverpflichtungen können überzeugen. Madison Bowey wirkt in einigen Situationen noch leichtsinnig. Doch der Kanadier zeigt, dass er bei seinen 158 NHL-Einsätzen beileibe nicht nur als Hackstock unterwegs gewesen ist. Bowey verfügt ebenso wie der aus Wolfsburg gekommene Ryan Button über feine Technik. Max Renner zeigt mit seiner Aufgabe als Kapitän mehr Selbstbewusstsein als in der vergangenen Saison. Der junge Verteidiger Leon van der Linde hat in seiner Entwicklung einen Schritt nach vorne gemacht.

4 Die Disziplin der Augsburger Panther

Es ist eine Eishockey-Binsenweisheit, dass auf der Strafbank keine Spiele zu gewinnen sind. Bislang stellen die Panther mit einem Schnitt von 7,70 Strafminuten pro Partie das viertfairste DEL-Team. Dass die Mannschaft die nötige Balance zwischen Härte und Einsatz aufweist, hat zwei Gründe. Erstens sind die Panther schneller geworden. Wer auf den Schlittschuhen flott unterwegs ist, benötigt weniger Fouls, um den Gegner zu stoppen. Zweitens regiert Trainer Bill Peters offenbar mit harter Hand, akzeptiert keine „dummen“ Strafen. Womit der fünfte Grund für den Höhenflug der Panther folgt.

5 Der AEV-Coach

Bill Peters, der ehemalige Chefcoach des NHL-Klubs Calgary Flames, bringt alleine durch seine sportliche Vita natürliche Autorität mit. Die täglichen Eiseinheiten dauern manchmal nur etwas mehr als eine Stunde. Doch Peters lässt eher nach dem Motto üben: kurz, aber intensiv. Auch in seinen Videoanalysen langweilt der 60-Jährige das AEV-Personal nicht mit langen Sequenzen. Peters konzentriert sich auf das Wesentliche. Wer das richtig macht, erhält viel Eiszeit. Und: Bislang ist Peters nicht der Versuchung verfallen, in der entscheidenden Schlussphase eines Spiels nur auf seine Importspieler zu setzen. In Schwenningen durfte am Ende auch die vierte Reihe aufs Eis. Er gibt jedem Spieler das Gefühl, gebraucht zu werden.