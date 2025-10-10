Augsburger Panther ringen Wolfsburg in Overtime nieder

Die Augsburger Panther haben auch im vierten Heimspiel in Folge gepunktet. Gegen Wolfsburg gewannen sie am Freitagabend mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Donald Busdeker nach einem Alleingang.

Das Verletzungspech hat die Panther bisher weitgehend verschont, auch diesmal hatte Augsburgs Trainer Bill Peters seinen kompletten Kader zur Verfügung. Mit Wolfsburg wartete ein Gegner, der einen nahezu perfekten Start in die Saison erwischt hat. Mit 37 Treffern nach acht Partien stellt die Mannschaft von Ex-AEV-Trainer Mike Stewart die derzeit beste Offensive der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Unterstützt von einer hohen einstelligen Zahl an mitgereisten Fans begannen die Gäste dementsprechend engagiert.

Augsburger Panther und Grizzlys Wolfsburg starten verhalten in die Partie

Mit Matt White stand immer wieder ein anderer Ex-Augsburger im Blickpunkt, genau beobachtet von einem weiteren Ex-Augsburger auf der Wolfsburger Bank: Karl-Heinz Fliegauf. Der hatte in den 1990ern erst für den AEV gespielt und danach als Manager bei den Panthern zehn Jahre die Fäden gezogen. Seit 2007 ist er in Wolfsburg tätig, Anfang Oktober feierte er seinen 65. Geburtstag.

An alter Wirkungsstätte sah er, wie sich seine Mannschaft zwar mehr Spielanteile erarbeitete, Augsburgs Torwart Michael Garteig aber im ersten Drittel alles entschärfte, was auf ihn zugeflogen kam. Die wenigen Pantherchancen wiederum machte Hannibal Weitzmann im Grizzlys-Tor zunichte. Dazwischen: viel Leerlauf. Für Eishockey-Feinschmecker war da wenig dabei. Zu ungenau waren beide Teams im Spielaufbau.

Der zweite Durchgang machte schnell Hoffnung auf Besserung. Gleich mehrfach scheiterten die Panther in den ersten Minuten entweder an Weitzmann oder am eigenen Unvermögen. Als in der Folge ein Powerplay nahezu chancenlos verstrich, schien die Partie schon wieder das gewohnte Niveau erreicht zu haben, doch Peters hatte seiner Mannschaft in der Kabine offenbar eine alte Eishockey-Weisheit nahegebracht. Die lautet: Jede Scheibe aufs Tor ist eine gute Scheibe. Getreu diesem Motto versuchten die Panther jetzt, häufiger zum Abschluss zu kommen. Das war nicht immer schön anzusehen, aber Weitzmann ließ den Puck immer wieder nach vorne abprallen, was den nachsetzenden Panthern die ein oder andere Chance eröffnete.

Augsburger Panther gehen verdient in Führung, doch Wolfsburg kontert

Klar war: Die Panther hatten einen Weg gefunden, sich in die Partie hineinzuarbeiten. Allein es fehlte der Führungstreffer, den sie sich mittlerweile verdient gehabt hätten. Wolfsburg fand nun phasenweise gar nicht mehr statt in der Offensive. Doch es blieb weiter bei einem 0:0, das sich in den zweiten 20 Minuten immerhin hinsichtlich des Unterhaltungswerts ein bisschen gesteigert hatte.

Ein Erfolgsgeheimnis des Eishockeys ist, dass die Zuschauer irgendwann mindestens ein Tor zu sehen bekommen – und sei es im Penaltyschießen. Die 5796 Zuschauerinnen und Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion hatten allerdings die Hoffnung, nicht ganz so lange warten zu müssen. Sie feuerten ihre Mannschaft unverdrossen an und durften bald nach Wiederbeginn jubeln. Denn bei Alexandre Grenier platzte der viel zitierte Knoten. Der Neuzugang aus Köln erzielte im neunten Spiel seinen ersten Treffer für den AEV und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (42.). Die drängten sofort auf den nächsten Treffer. Der gelang allerdings Wolfsburg. In Überzahl glich Tyler Gaudet zum 1:1 aus (47.).

In der Folge kämpften beide Mannschaften hart um jeden Zentimeter Eis. Zwischen allerlei Grobheiten blieb kein Raum für technische Feinheiten. Es ging in die Verlängerung. Und dort hatte dann Busdeker seinen großen Auftritt. Mit dem Treffer zum 2:1 (63.) sicherte er den Sieg.