Augsburger Panther verlieren nach starkem Start gegen Mannheim

Augsburg startet mit zwei Niederlagen in die DEL-Saison. Dem 1:3 am Freitag in Nürnberg folgte ein 3:6 (2:0, 1:4, 0:2) am Sonntag zum Heimauftakt gegen Mannheim. Der AEV begann furios mit einer 2:0-Führung gegen die Adler. Doch eine Strafzeit sorgte für einen Bruch im Spiel. Der achtfache deutsche Meister legte mit einem starken zweiten Drittel (4:1) die Basis für einen letztendlich ungefährdeten Sieg. „Ein starkes Drittel reicht nicht, um ein Eishockeyspiel zu gewinnen“, ärgerte sich AEV-Angreifer Alexander Blank, der zweimal für den AEV traf.

Vor der Partie hatte Cheftrainer Bill Peters eine gravierende Umstellung vorgenommen. Für den Nummer-Eins-Torwart Michael Garteig rotierte sein Stellvertreter Peyton Jones in den Kasten. Der Kanadier Garteig hatte beim 1:3 der Augsburger zum Saisonauftakt am Freitag keineswegs enttäuscht. Doch der aus Wien gekommene US-Amerikaner Jones hatte in der Vorbereitung starke Leistungen gezeigt und bringt vor allem eines mit - einen deutschen Pass. Dadurch konnte Peters alle seine Feldspieler mit Ausländerlizenz aufbieten, inklusive Joseph Cramarossa, der am Freitag noch zuschauen musste. Etwas mehr körperliche Präsenz und ein frischer Angreifer sollten dem AEV mehr Schwung geben.

Die Rechnung ging anfangs auf. Die Panther kamen vor ihren euphorischen Fans im mit 6179 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion mit viel Dampf aus der Kabine. Gleich die erste Adler-Strafzeit bestrafte Boris Blank in der neunten Minute mit dem 1:0. Den entscheidenden Pass hatte Tim Wohlgemuth gegeben. Die Augsburger boten weiter Turbo-Eishockey. In seinem ersten Schlagschuss-Versuch traf Leon van der Linde nur die Querstange des Tores von Torwart Johan Mattsson. Im zweiten Anlauf von der gleichen Position am rechten Bullypunkt nahm van der Linde genauer Maß und platzierte den Puck unter die Querstange. Das 2:0 (12.) war zugleich das erste DEL-Tor des jungen Abwehrspielers in seinem 55. DEL-Einsatz.

Panther-Verteidiger muss vorzeitig in die Kabine

Ab dem zweiten Abschnitt mussten die Augsburger ohne Verteidiger Ryan Button auskommen. Kurz vor der ersten Pause hatte der aus Wolfsburg gekommene Abwehrspieler einen Crosscheck ausgeteilt, den die Schiedsrichter in der Videoaufzeichnung überprüften. Der Deutsch-Kanadier erhielt fünf Strafminuten plus einer Spieldauerstrafe und musste in der Umkleide bleiben. Zudem begann der AEV das zweite Drittel lange fünf Minuten in Unterzahl. Die Strafe brachte die Mannheimer ins Match zurück. Die Gäste nutzen ihre Überzahl zu zwei Treffern durch Greco und Mattinen zum 2:2-Ausgleich. Maximilian Heim brachte die Adler in der 28. Minute das erste Mal mit 3:2 in Führung.

Augsburg hatte eine Anwort parat. Madison Bowey eroberte die Scheibe im gegnerischen Drittel und den Pass des AEV-Verteidigers veredelte Alexander Blank zum 3:3. Anschließend hatten die Augsburger in Überzahl die erneute Chance in Führung zu gehen, doch sie kassierten mit einem Mann mehr auf dem Eis das 3:4 durch Greco. Im Schlussdrittel erhöhten Schütz und Reichel auf 6:3. Der haushohe Favorit brachte den Erfolg routiniert über die Zeit.

Augsburger Panther Jones - Schemitsch, Button; Bowey, Mayhew; Renner, Pilu; van der Linde - Busdeker, Kunyk, Blank; Grenier, Damiani, Cramarossa; F. Elias, Wohlgemuth, Louis; Hanke, Henriquez, M. Elias

Tore 1:0 (9.) Blank, 2:0 (12.) van der Linde, 2:1 (21.) Greco, 2:2 (22.) Mattinen, 2:3 (28.) Heim, 3:3 (33.) Blank, 3:4 (39.) Greco, 3:5 (49.) Schütz, 3:6 (50.) Reichel

Zuschauer 6179 (ausverkauft)