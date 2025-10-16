Darum sind die Augsburger Panther aktuell so gut in Form

In der aktuellen Folge „Crosscheck – der AEV-Podcast“ ziehen Alex Kunz, Andreas Kornes und Tom Scharnagl eine Zwischenbilanz zu den letzten Spielen der Augsburger Panther. Die Expertenrunde zeigt sich von der jüngsten Punktausbeute überrascht und diskutiert die positiven und negativen Entwicklungen der Mannschaft.

„Sag mal Leute, trauen wir dem AEV zu wenig zu in der Saison oder was ist los?“, fragt Moderator Alex Kunz nach dem Blick auf neun Punkte aus vier Spielen. Die Gesprächspartner sind sich einig, dass besonders der Charakter der Mannschaft auffällt. Kornes betont: „Ich glaube, es ist auch eine Mannschaft, die auf Rückschläge reagieren kann.“ Die Fähigkeit, Mentalität zu zeigen und Spiele auch nach schwächeren Dritteln zu drehen, sei vor allem ein Verdienst von Trainer Bill Peters.

Augsburger Panther sind aktuell auf einem „sehr, sehr guten Weg“

Auch die Veränderungen im Kader stehen im Fokus, etwa die Umstellung der Sturmreihen. Tom Scharnagl kommentiert zur Personalie Alexandre Grenier: „Natürlich musste er den Schlüssel finden für Grenier. Das war schon jetzt die Aufgabe nach den ersten Wochen. Aber wenn du dir anschaust, mit welcher Selbstverständlichkeit er jetzt spielt, dann ist es schon ein anderer Grenier als noch vor vier Wochen.“

Beeindruckt zeigt sich die Podcast-Runde zudem von der Defensivleistung, sowohl bei den Goalies als auch unter den Verteidigern. Kornes hebt hervor: „Michael Garteig – wahnsinnig stabil, kaum Fehler, immer souverän, strahlt es auch richtig aus.“

Trotz der positiven Entwicklung gibt es auch deutliche Kritikpunkte. Die Quote im Powerplay bleibt aus Sicht der Runde ausbaufähig. Insgesamt aber, so das Fazit, sieht man die Augsburger Panther aktuell auf einem „sehr, sehr guten Weg“.

