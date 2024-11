Das sagt Dennis Endras über seinen neuen Job als Torwarttrainer

Während die Panther-Profis ab diesem Montag ein paar Tage freibekommen, steht für Torwarttrainer Dennis Endras eine arbeitsreiche Woche an. Wie der Deutsche Eishockeybund (DEB) am Ende der vergangenen Woche bekannt gab, wurde der Ex-Nationalspieler in den Trainerstab von Bundestrainer Harold Kreis für den Deutschland Cup berufen. „Es ist einfach cool, wieder Teil der Nationalmannschaft sein zu dürfen. Das ist wie ein Flashback zurück in meine Spielerzeit, wenn sich da alle treffen. Das ist ein Gefühl von Stolz“, kommentierte Endras die Berufung gegenüber unserer Redaktion. Als Nationalspieler war er Teil der deutschen Auswahl, die 2018 Olympia-Silber gewann. 2010 war er bei der Weltmeisterschaft als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden.

Gutes Gespräch mit dem DEB-Sportdirektor

Seine Rückkehr in neuer Funktion hatte vor etwas mehr als zwei Wochen Gestalt angenommen, als sich Endras mit DEB-Sportdirektor Christian Künast zu einem ersten Gespräch getroffen hatte. Über „Gott und die Welt“ habe man da geplaudert, „dann kam auch das Thema Torwarttrainer auf den Tisch“. Nach Rücksprache mit Bundestrainer Harold Kreis habe er dann grünes Licht dafür bekommen, beim Deutschland Cup dabei sein zu dürfen. Endras: „Ich freue mich jetzt richtig auf die kommende Woche.“

Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet drei Spiele

Die DEB-Auswahl trifft sich am Dienstag in Landshut, um sich auf die drei Turnierspiele gegen Dänemark, die Slowakei und Österreich vorzubereiten. Endras wird die Torhüter Maximilian Franzreb (Bremerhaven), Dustin Strahlmeier (Wolfsburg) und Arno Tiefensee (Mannheim) betreuen. Wie genau das Training aussehen wird, „und was Harry gerne von mir hätte, werden wir dann vor Ort besprechen“. Eines sei aber jetzt schon sicher: „Die Erfahrung ist Gold wert für mich und ist auch wieder etwas, was im Lebenslauf steht. Außerdem kenne ich das ganze Trainerteam mit den beiden Assistenztrainern Alexander Sulzer und Adré Rankel sehr gut und freue mich, sie alle zu treffen.“

Bei den Panthern steht Endras jetzt auch auf der Bank

Bei den Augsburger Panthern hat Endras nach der vergangenen Saison seine aktive Karriere beendet und hat zur neuen Spielzeit als Torwarttrainer die Seiten gewechselt. Bisher verfolgte er in dieser Saison die Spiele von der Tribüne aus und ging in den Drittelpausen in die Kabine. Seit Kurzem hat Cheftrainer Ted Dent ihn aber für das letzte Drittel auf die Bank beordert. „Er will mir damit einen anderen Blickwinkel geben für meine weitere Trainerlaufbahn. Aber natürlich ist das auch für den Fall gedacht, dass es ein Penaltyschießen gibt. Dass die Torhüter noch einmal einen Input bekommen, sollten sie etwas brauchen.“ Der Wechsel der Perspektiven innerhalb eines Spiels ist anspruchsvoll. „Wenn du oben sitzt, wirkt das Spiel langsam und du siehst sehr viel. Wenn du dann aber unten auf der Bank stehst, ist das ganz anders und eine riesige Umstellung.“