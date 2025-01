Der nächste Panther-Schock: Für TJ Trevelyan ist die Saison vorbei

Die Augsburger Panther vermelden den nächsten schweren Schlag: Nach Riley Damiani ist die Saison auch für einen zweiten Stürmer beendet. T.J. Trevelyan zog sich beim Auswärtssieg in Straubing früh in der Partie eine Oberkörperverletzung zu, die zu Beginn kommender Woche von den Mannschaftsärzten in der ArthroKlinik operativ versorgt wird und eine mehrmonatige Pause nach sich zieht.

Trevelyan ist der Liebling der Fans im Curt-Frenzel-Stadion und trotz seiner 40 Jahre immer noch ein wichtiger Spieler für den AEV, in dieser Spielzeit kommt der DEL-Rekordtorschütze der Augsburger Panther auf acht Tore und acht Vorlagen in 32 Partien. Damit liegt er in der vereinsinternen Torjägerliste auf Platz fünf, hinter Alexander Oblinger (neun Tore), den lange verletzten Cody Kunyk (zehn Tore), DJ Busdeker (elf Tore) und Chris Collins (zwölf Treffer) und vor so manchem anderen Stürmer im Augsburger Kader.

Augsburg trauert: Saisonende für Panther-Stürmer Trevelyan

Am Mittwochabend mussten die Panther auch auf Cody Kunyk (nach Verletzung wieder im Mannschaftstraining), Nick Baptiste (krank), D.J. Busdeker und Mick Köhler (beide Oberkörperverletzungen) verzichten. Bei allen vier Spielern muss jeweils kurzfristig über den nächsten Einsatz entschieden werden, wie die Panther mitteilten.

In den kommenden beiden Heimspielen gegen die Grizzlys Wolfsburg (Freitagabend) und die Schwenninger Wild Wings werden die Panther versuchen, den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze zu verkleinern. Derzeit liegt Augsburg mit 35 Zählern auf dem letzten Platz und damit fünf Punkte hinter den Iserlohn Roosters, die aber ein Spiel weniger haben. Ebenfalls eine ausstehende Partie hat die Düsseldorfer EG mit 42 Punkten auf Rang 12. Die Aufholjagd für die Panther - sie kann gar nicht früh genug starten. Eines ist aber klar: TJ Trevelyan wird dabei nicht mehr mithelfen können.