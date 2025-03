Die lebende Legende bleibt beim AEV: TJ Trevelyan spielt weiter für die Panther

Es gibt wenige Spieler, die wie Thomas Jordan - gennant T. J. - Trevelyan ihre Spuren bei den Augsburger Panthern hinterlassen haben. Der 41-Jährige ist Rekordtorschütze der Augsburger in der DEL, in seiner Statistik stehen 542 DEL-Spiele sowie 154 Tore und 137 Assists. Dazu kommen unzählige geblockte Schüsse, leidenschaftlich geführte Zweikämpfe und leider auch viele Verletzungen. Nun ist klar: Die lebende Legende wird ein weiteres Jahr bei den Augsburger Panthern spielen. Wie der DEL-Klub mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Deutsch-Kanadier um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht Trevelyan in seine 15. Saison beim AEV.

Mit 16 Scorerpunkten - je acht Tore und Assists - in 32 Spielen zählte T.J. Trevelyan auch in seiner 14. Saison im Trikot der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey-Liga zu den Leistungsträgern seines Teams. Eine Operation aufgrund einer Oberkörperverletzung beendete die Saison des Publikumslieblings leider schon Ende Januar. Zum Beginn der neuen Saison wird Trevelyan laut AEV-Angaben aber wieder fit sein.

Larry Mitchell über Trevelyan: „Er ist das Gesicht des Clubs“

Sportdirektor Larry Mitchell sagte zur Vertragsverlängerung der Identifikationsfigur: „Für uns stand immer fest, dass einzig T.J. Trevelyan selbst über seine Zukunft entscheidet. Und er will weiterspielen, darüber sind wir froh und haben den Vertrag mit ihm verlängert. T.J. ist mit seiner Spielweise ein Vorbild für alle und das Gesicht dieses Clubs. Wir haben ihn im Saisonendspurt schmerzlich auf dem Eis vermisst, er war einer der absoluten Leistungsträger des Teams. Wir sind überzeugt, dass er das auch in der Saison 2025-26 wieder sein wird.“