Die Panther enttäuschen im letzten Test

Mit einer Niederlage beendeten die Augsburger Panther die Vorbereitungsphase. Im achten und letzten Test bei den Schwenninger Wild Wings unterlag die Mannschaft von Bill Peters deutlich mit 2:6. Vier Siegen stehen vier Pleiten in den Testspielen gegenüber. In der Generalprobe vor dem Saisonstart am nächsten Freitag zeigten die Augsburger zu viel Sommer-Hockey. Oft ließen die Augsburger ihren Gegenspielern zu viel Zeit und Raum, den die SERC-Spieler weidlich nutzten.

Sebastian Uvira und Philipp Feist brachten die Wild Wings mit einem Doppelschlag in der vierten und fünften Spielminute 2:0 in Führung.

Erst mit dem Damiani-Treffer wachen die Panther auf

Zach Senyshyn und erneut Uvira mit dem nächsten Doppelpack (26. und 27. Minute) stellten vor 4320 Zuschauern auf 4:0. Die Vorderleute vor Micheal Garteig ließen den AEV-Torhüter im Stich. Die Gegentreffer fielen zu leicht. Zu diesem Zeitpunkt sah es danach aus, als könnten die Gäste in der Schwenninger Helios-Arena unter die Räder kommen.

Mit der schnellen Anwort von Riley Damian, der in der 27. Minute zum ersten Mal für die Gäste zum 1:4 traf, waren die Panther richtig im Spiel. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen zu Torchancen im Minutentakt. Alexander Blank verkürzte auf 2:4. Wenig später lag der Puck zum dritten Mal im Tor von Schwenningens Schlussmann Joacim Eriksson. Die Schiedsrichter hatten die Aktion jedoch Sekundenbruchteile davor abgepfiffen, obwohl der Puck noch spielbar war. Auch einen Lattentreffer verzeichnete der AEV.

Die Augsburger kombinierten nun flüssiger als in den ersten 30 Minuten. Im Überzahlspiel, das am Freitag gegen Linz mit zwei Treffern noch funktioniert hatte, blieb jedoch Luft nach oben. Im letzten Drittel erhöhte Tylor Spink auf 5:2. Im Gegenzug traf AEV-Torjäger Cody Kunyk nur den Pfosten. Nach dem 6:2 durch Bassen übten beide Teams auch den Faustkampf. Augsburgs Donald Busdeker und Arkadiuz Dziambos gerieten aneinander.

Panther überzeugen gegen Linz

Am Freitag hatten die Panther im letzten Heimtest nach den Treffern von Anthony Louis, Alexander Blank, Donald Busdeker und Tim Wohlgemuth mit 4:1 gegen Linz gewonnen. Am kommenden Freitag starten die Augsburger in Nürnberg in die 32. DEL-Saison.

Augsburger Panther Garteig - Button, Schemitsch; Mayhew, Bowey; Van der Linde, Renner; Zwickl, Pilu - Blank, Kunyk, Busdeker; F. Elias, Damiani, Grenier; Louis, Wohlgemuth, M. Elias; Hanke, Henriquez, Tosto

Tore 0:1 (4.) Uvira, 0:2 (5.) Feist, 3:0 (26.) Senyshyn, 4:0 (27.) Uvira, 4:1 (27.) Damiani, 4:2 (28.) Blank (Schemitsch), 5:2 (44.) Tylor Spink, 6:2 (52.) Bassen

Zuschauer 4320