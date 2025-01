Die Panther-Hoffnung im Abstiegskampf: Torjäger Kunyk kehrt zurück

Vielleicht ist es die letzte Hoffnung der Augsburger Panther im Abstiegskampf: Das Comeback von Cody Kunyk steht bevor. An der Schlüsselfigur soll sich die verunsicherte Mannschaft aufrichten. Ob der Torjäger bereits am Mittwoch in Straubing wieder eingreifen kann, entscheidet sich jedoch erst kurzfristig. „Ich habe jetzt eine Woche lang trainiert. Es fühlt sich okay an, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Ich werde erst am Spieltag entscheiden können, ob es am Abend geht“, sagte der 34-Jährige am Dienstagmittag nach dem Abschlusstraining. Trainer Larry Mitchell setzte den vor dieser Saison aus Frankfurt verpflichteten Mittelstürmer bereits im Überzahlspiel und auch sonst ohne Einschränkungen ein.

