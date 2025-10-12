Die Panther sind das Team der Stunde

Die Panther zählen zu den Teams der Stunde in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Mit einem 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) in Schwenningen feierten die Augsburger den zweiten Sieg des Wochenendes und ihren dritten Erfolg in Serie. Die Panther legten mit einem 3:0 im ersten Drittel die Basis für den Auswärtssieg. Überragender Stürmer war der zweifache Torschütze Alexandre Grenier. Schlussmann Peyton Jones feierte in seinem dritten DEL-Einsatz seine Sieg-Premiere in der DEL. „Das fühlt sich großartig an. Die Jungs vor mir haben für mich gespielt und ich bin froh, dass ich den Sieg festhalten konnte“, sagte der Schlussmann im Interview auf Magentasport.

Für beide Teams war es bereits das zweite Saison-Duell. Das letzte Vorbereitungsspiel in Schwenningen hatten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 6:2 gewonnen. Augsburg hat seine Lektion offensichtlich gelernt und war am Sonntagnachmittag von Beginn an hellwach. Innerhalb von 34 Sekunden der Anfangsphase stellten Riley Damiani (3. Minute) und Alexandre Grenier auf 2:0 (4.). Schon in der neunten Minute erhöhte Grenier mit einem Kunstschuss auf 3:0. Der Kanadier schoss frech von hinter dem Tor Michael Bitzer an und vom SERC-Schlussmann prallte der Puck ins Netz. Bis Freitag war der Kanadier, der aus Köln als Torjäger verpflichtet worden war, noch bei null Treffern gestanden. Das beunruhigte den 1,94 Meter großen Center kein bisschen. Grenier weiß um seine Qualitäten, und dass der Knoten irgendwann platzt. Am Freitag war es soweit. Beim 2:1 nach Verlängerung gegen Wolfsburg hatte er er mit dem 1:0 seinen ersten Saisontreffer bejubelt. Zwei Tage später lief es weiter wie geschmiert für Grenier. Der 33-Jährige legte zweifach nach.

Die Augsburger Panther drohten, das Spiel wieder aus der Hand zu geben

Erst nach dem dritten Gegentreffer erspielten sich auch die Gastgeber einige nennenswerte Chancen. AEV-Torwart Peyton Jones, der anstelle der Nummer eins Michael Garteig im Kasten stand, rettete einige Male in höchster Not. Auch im zweiten Drittel gaben die Gäste zunächst den Ton an. Innerhalb von nur neun Sekunden der 30. Minute kehrte Spannung in das Match zurück. Sebastian Uvira gelang das 1:3 und gleich nach dem Anspiel verkürzte Hungerecker auf 2:3. Mit einer frühen Auszeit erteilte AEV-Trainer Bill Peters seiner Mannschaft einen Weckruf. Es half. Die Augsburger standen stabiler.

Auch nach vorne setzten die Panther wieder Akzente. Nach einem Schuss von Topscorer Riley Damiani fälschte Donald Busdeker den Puck unhaltbar zum 4:2 für Augsburg ab.

Spätestens ab der 45. Minute wurde es vor 4685 Zuschauern in der Helios-Arena wieder spannend. Zachary Senyshin verkürzte auf 3:4, auch weil die Augsburger den Puck nicht aus dem eigenen Verteidigungsdrittel bugsierten. Fünf Minuten vor dem Ende machten die Wild Wings bei einer Strafe gegen AEV-Stürmer Henriquez viel Druck. Peyton Jones, der am Ende eine Fangquote von 91 Prozent aufwies und 31 Torschüsse parierte, rettete einige Male glänzend.

AEV-Stürmer Anthony Louis brachte die Entscheidung in Schwenningen

Die Entscheidung fiel, nachdem Schwenningens Coach Steve Walker zwei Minuten vor dem Ende seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm. Die Augsburger griffen jedoch hoch an. Anthony Louis bestrafte einen Abspielfehler der Gastgeber und schoss ins leere Tor zum 5:3. Der Rest war Augsburger Jubel auf dem Eis und auf den Tribünen, wo zahlreiche AEV-Fans den zweiten Sieg des Wochenendes bejubelten.

Für die Panther geht am Freitag mit dem Auswärtsmatch bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven weiter. Am Sonntag um 16.30 Uhr kommen die Frankfurter Löwen ins Curt-Frenzel-Stadion.

Augsburger Panther Jones - Mayhew, Bowey; Schemitsch, Button; Renner, Pilu; van der Linde - Kunyk, Damiani, Busdeker; Louis, Grenier, Blank; Cramarossa, Wohlgemuth, F. Elias; M. Elias, Henriquez, Hanke

Tore 0:1 (3.) Damiani, 0:2 (4.) Grenier, 0:3 (9.) Grenier, 1:3 (30.) Uvira, 2:3 (30.) Hungerecker, 2:4 (39.) Busdeker, 3:4 (45.) Senyshin, 3:5 (59.) Louis

Zuschauer 4685