Die Tickets für die Augsburger Panther sind schon wieder heiß begehrt

Die Euphorie rund um die Augsburger Panther ist groß: Während einige Spieler schon von hohen Zielen sprechen, stehen die Karten für die Heimspiele im Curt-Frenzel-Stadion bereits hoch im Kurs. Für das erste Heimspiel der Vorbereitung, die Partie am Sonntag um 14 Uhr gegen die Graz 99ers, sind nur noch vereinzelte Sitzplatzkarten erhältlich. Ein Faktor ist natürlich, dass der Eintritt für alle AEV-Fans bis 17 Jahren kostenlos ist. Unbestritten ist aber: Die Tickets für die Panther-Fans sind begehrt wie eh und je. Seit dem Verkaufsstart für die neue DEL-Saison finden die Karten reißenden Absatz. Schon jetzt gibt es etwa für die beiden Heimspiele gegen den EHC München (Sonntag, 23. November und Freitag, 27. Februar) nur noch Restkarten.

Das Stadion wird also schon beim ersten Auftritt der neuen Panther am Sonntag voll werden. Stürmer Cody Kunyk freut sich darauf: „Wir haben den neuen Jungs schon davon erzählt, wie verrückt und leidenschaftlich unsere Fans sind. Es wird toll sein, ihnen das zeigen zu können.“ Zuvor steht für Kunyk und seine Mitspieler noch mal ein Abstecher in die Schweiz an: Am Freitagabend steht ein Test beim EHC Biel (19 Uhr) auf dem Programm. Für Kunyk geht es dabei darum, das Zusammenspiel noch weiter zu verbessern: „Schon die beiden Spiele beim Bodenseecup am vergangenen Wochenende waren da ein Schritt nach vorne.“

Cody Kunyk und Alexandre Grenier kennen sich aus gemeinsamen AHL-Zeiten

Kunyk hatte dabei zusammen mit den beiden Neuzugängen Alexander Blank und Alexandre Grenier eine Sturmreihe gebildet, in der schon vieles DEL-reif wirkte. Das findet auch Kunyk selbst: „Es sind zwei wirklich gute Jungs. Und Alexandre kenne ich schon ewig, wir haben in der AHL zusammen gespielt, es ist immer noch etwas von der alten Chemie da.“ Das war in der Saison 2016/17 bei den Utica Comets. Die Zahlen der beiden Kanadier aus dieser Spielzeit können sich in der Tat sehen lassen: Kunyk kam damals in 61 Partien auf 37 Scorer (15 Tore, 22 Assists), Grenier in 69 Partien sogar auf 45 Zähler (17 Tore, 28 Vorlagen).

Aus Sicht von Kunyk spricht nichts dagegen, dass sich so etwas nicht wiederholen könnte. Der 35-Jährige, der vergangene Saison bis zu seiner Knöchel-Verletzung der Topscorer der Panther war und nach seiner Rückkehr nicht bei 100 Prozent wirkte, sagt über sich: „Es ist alles ausgeheilt, ich bin topfit.“ Sollten er und seine Sturmkollegen ihren Job erledigen, könnte es sein, dass der Besucherrekord der Panther aus der Vorsaison mit durchschnittlich 5932 Zuschauern ausgebaut wird.