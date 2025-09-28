Niederlage in Straubing: Doppelschlag erlegt die Panther

Hinter den Augsburger Panthern liegt ein durchwachsenes Wochenende. Am Freitag gewann die Mannschaft ihr Heimspiel gegen Köln, ließ dann aber am Sonntagabend eine 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)-Niederlage in Straubing folgen. In der Tabelle der Deutschen Eishockeyloga (DEL) rangiert Augsburg damit nach sechs Spieltagen auf Rang elf.

Aus dem umjubelten 4:2-Heimsieg gegen Köln war mit Anthony Louis einer der Torschützen angeschlagen herausgekommen. Er fehlte in Straubing, für ihn rückte Joseph Cramarossa aus der Tribüne zurück in den Kader. Im Tor setzte AEV-Trainer Bill Peters diesmal auf Peyton Jones, um seinem zuletzt starken Stammtorwart Michael Garteig eine Pause zu verschaffen.

Augsburger Panther kommen gegen Straubing einmal zu wenig zurück

Den besseren Start erwischte am Sonntagabend Straubing. Dessen Verteidiger Marcel Brandt, bekanntermaßen ausgestattet mit einem der härtesten Schlagschüsse der Liga, nahm Maß und traf aus der Distanz zum 1:0 für die Gastgeber (8.). Jones im Panther-Tor war die Sicht verstellt.

Konträr zum Freitag, als alle sechs Treffer erst im letzten Drittel fielen, hielten sich die Profis diesmal nicht zurück. Erst erhöhte Stefan Loibl auf 2:0 (18.), ehe Riley Damiani kurz vor der ersten Drittelpause (nach schöner Vorarbeit von Cody Kunyk) wieder verkürzte (20.) und Donald Busdeker sogar zum 2:2 ausglich (22.).

Das sagt AEV-Kapitän zum Auftritt der Panther in Straubing

Doch die Tigers schnürten durch Adrian Klein (26.) und Filip Varejcka (27.) einen Doppelpack, und plötzlich stand es 4:2 für die Hausherren. In der Folge geriet die Panther-Defensive gewaltig unter Druck. Augsburg wirkte angeschlagen, wankte bedenklich und hatte alle Hände voll damit zu tun, die blitzschnellen Straubinger Angriffe irgendwie abzuwehren. Jones durfte sich in dieser Phase nicht über einen Mangel an Beschäftigung beschweren und mauserte sich zum besten Augsburger auf dem Eis. AEV-Kapitän Maximilian Renner sagte nach dem zweiten Drittel bei Magentasport: „Wir geben ihnen zu viel Platz und zu viel Zeit. Wir müssen schneller hinten raus kommen, das liegt auch an uns Verteidigern.“ Gleichzeitig nahm er aber auch die Stürmer und deren Abwehrarbeit in die Pflicht.

Peters reagierte im letzten Durchgang und baute seine Sturmreihen um. Mit der Führung im Rücken ließ sich Straubing aber zunächst nicht aus der Ruhe bringen. Die Panther mühten sich, noch einmal für Spannung zu sorgen, fanden zunächst aber kein Mittel. Dann zog Kyle Mayhew ab und erzielte tatsächlich den Anschlusstreffer zum 3:4 (54.). Der Ausgleich allerdings wollte nicht mehr gelingen. Im Gegenteil: Tim Brunnhuber sorgte für den Endstand (60.).

Augsburg Jones – Mayhew, Bowey; Button, Schemitsch; van der Linde, Renner; Pilu – Kunyk, Damiani, Grenier; Blank, Wohlgemuth, Busdeker; Cramarossa, Henriquez, Trevelyan; M. Elias, F. Elias, Hanke

Tore 1:0 Brandt (8.), 2:0 Loibl (18.), 2:1 Damiani (20.), 2:2 Busdeker (22.), 3:2 Klein (26.), 4:2 Varejcka (27.), 4:3 Mayhew (54.), 5:3 Brunnhuber (60.).