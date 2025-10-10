Madison Bowey: „Wir bewegen uns in die richtige Richtung“

Als die Augsburger Panther Anfang Juli die Verpflichtung von Madison Bowey bekanntgaben, war schnell klar, dass es sich bei dem 30-jährigen Kanadier um keinen Ergänzungsspieler handeln wird. Dazu ist allein schon seine Vita zu imposant, beinhaltet sie doch immerhin 158 NHL-Spiele. Mit den Washington Capitals gewann er 2018 gar den Stanley Cup.

Allerdings sind solche Zahlen noch längst keine Garantie für gute Leistungen in der DEL. Schon viele NHL-Veteranen sind hier kläglich gescheitert. Bowey hingegen hat sich schnell in Augsburg zurechtgefunden. Zusammen mit Kyle Mayhew, ebenfalls ein Neuzugang, bildet er das Top-Verteidiger-Pärchen der Panther und zugleich eines der bisher offensivstärksten der Liga. Zusammen bringen es die beiden nach acht Partien schon auf drei Tore und sieben Vorlagen.

AEV-Abwehr wurde generalsaniert

Nach der vergangenen Saison, die mit einem dramatisch knappen Klassenerhalt endete, hatte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell auch die Defensive einer Generalsanierung unterzogen. Aus der letztjährigen Abwehr sind nur noch Leon van der Linde, Thomas Schemitsch und Max Renner übrig. Neu formiert holperte es in den ersten Spielen noch an allen Ecken und Enden. Die DEL-Statistik weißt Augsburg beispielsweise immer noch als das Team aus, das die wenigsten Zweikämpfe gewinnt (46,3 Prozent).

Doch spätestens seit dem vergangenen Wochenende, mit einer knappen Niederlage in der Verlängerung gegen Berlin und einem klaren Sieg gegen Dresden, zeigt die Formkurve steil nach oben. „Wir bewegen uns als Team in die richtige Richtung“, findet auch Bowey, der mit seiner Frau und dem eineinhalb Jahre alten Sohn nach Augsburg gekommen ist. Er attestiert seiner Mannschaft großes Potenzial. „Der Start in die Saison war natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis alles zusammenwächst - immerhin haben wir 15 neue Spieler im Team.“ Inzwischen sehe die gesamte Spielanlage schon ganz gut aus, was auch an der täglichen akribischen Arbeit von Panther-Trainer Bill Peters liege.

Lob für Panther-Trainer Bill Peters

Der habe es zudem geschafft, eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft zu kreieren. „Die Balance zwischen Imports und deutschen Spielern ist gut. Es gibt keine Grüppchen oder Außenseiter. Jeder wird eingeschlossen, wir sind eine große Familie und sehr positiv. Das müssen wir uns beibehalten und als Gruppe vorwärtsgehen“, sagt Bowey, der sich selbst als klassischen „Zwei-Wege-Verteidiger“ bezeichnet. Bei Trainern sind solche Spielertypen besonders beliebt, denn sie räumen im Idealfall sowohl vor dem eigenen Tor auf, können aber auch nach vorne Akzente setzen. Die Gefahr ist jedoch, dass das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Elemente verloren geht.

Ein Beispiel dafür war Jesse Graham, der in der Saison 2021/22 für Augsburg spielte. Er brachte es auf drei Tore und rekordverdächtige 39 Vorlagen, im eigenen Drittel hielt er sich aber bisweilen nur sporadisch auf. Graham war das egal, mit seiner spektakulären Spielweise nutzte er Augsburg als Sprungbrett in die finanziell deutlich stärkere KHL. Mittlerweile steht er beim Schweizer Topklub EV Zug unter Vertrag.

Am Freitag gastiert Wolfsburg im Curt-Frenzel-Stadion

Bowey legt, wohl auch zur Freude seines Trainers, weniger Wert auf Spektakel und sagt über sich selbst: „Wenn sich die Gelegenheit bietet, schalte ich mich in die Offensive ein. Ich mache aber auch einen soliden Job in der defensiven Zone. Ich glaube, dass ich das Spiel gut lesen kann und weiß, wann ich wo sein muss.“ An diesem Freitag beispielsweise muss er spätestens ab 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion sein, wenn dort die Grizzlys Wolfsburg gastieren.