Panther feiern ersten Saisonsieg mit 4:1-Erfolg gegen Iserlohn

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Mit dem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) am Sonntagabend gegen die Iserlohn Roosters feierten die Augsburger Panther den ersten Saisonerfolg. Es war keine Eishockey-Gala, sondern eher ein Arbeitssieg. Vor 4696 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion trafen Tim Wohlgemuth, Kyle Mayhew, Cody Kunyk und Donald Busdeker für die Gastgeber. Somit ist mit Frankfurt nur noch ein Team nach vier Spieltagen ohne Punkte. Die Panther klettern auf Platz zwölf.

Das vorherige Match zwischen dem AEV und Iserlohn, das letzte Spiel der vergangenen Saison, hatten die Augsburger in bester Erinnerung behalten. Schließlich feierten sie mit einem 3:2-Auswärtssieg hauchdünn den Klassenerhalt. Am Sonntag waren beide Kontrahenten sichtlich bemüht, die defensive Grundordnung zu halten. Teilweise riegelten die Panther das eigene Drittel mit vier Spielern vor der blauen Linie ab. Nur ein Mann ging zum Forechecking. Das hatte einen Grund: Die Augsburger hatten schließlich in den ersten drei Partien bereits 15 Gegentreffer kassiert und zuletzt am Freitag 3:6 in München verloren.

Das zweite Tor für Iserlohn nahmen die Schiedsrichter zurück

Der Start gegen die Roosters verlief ganz nach dem Geschmack von AEV-Coach Bill Peters. Nach einem Schuss von Verteidiger Madison Bowey fälschte Tim Wohlgemuth die Scheibe in der 19. Minute zum 1:0 ab. IEC-Keeper Andreas Jenike hatte keine Abwehrchance.

Nach der ersten Pause kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 29. Minute lag die Scheibe erstmals im Tor von AEV-Keeper Michael Garteig. Julian Napravnik traf zum 1:1. Die AEV-Abwehr hatte sich zu leicht ausspielen lassen. In der 36. Minute jubelten nach einem Treffer von Nationalverteidiger Colin Ugbekile erneut die Gäste. Die Schiedsrichter überprüften jedoch die Szene in der Videoaufzeichnung, da Iserlohns Noel Saffran den AEV-Keeper im Torraum zu Fall gebracht hatte. Der Treffer zählte deshalb zurecht nicht.

Kyle Mayhew machte seinen ersten Treffer für die Augsburger Panther

Eine Minute vor der zweiten Pause jubelte ein Augsburger besonders ausgelassen. Einen Abpraller von Jenike bugsierte AEV-Verteidiger Kyle Mayhew aus spitzem Winkel zum 2:1 ins Tor. Es war der erste Treffer des Neuzugangs, der anschließend kritisch anmerkte: „Im zweiten Drittel haben wir zu langsam gespielt.“ Die Augsburger hatten zudem Glück, dass die Roosters die zahlreichen Schludrigkeiten im AEV-Spiel nicht konsequent bestraften.

Im Schluss-Abschnitt nahmen die Panther wieder das Tempo aus dem Startdrittel auf. In der 42. Minute sorgte Cody Kunyk mit dem Treffer zum 3:1 für ausgelassene Stimmung auf den Rängen. Eine der Vorlagen hatte wie schon beim zweiten Tor Alexandre Grenier geliefert. Der aus Köln als Torjäger verpflichtete Kanadier ackerte am Sonntag für die Kollegen als Vorbereiter. Donald Busdeker mit dem 4:1 ins leere Iserlohner Tor machte in 59. Minute den Deckel drauf auf den ersten Saisonerfolg.

In der Liga warten am Wochenende zwei dicke Brocken auf die Augsburger. Am Freitag kommt der Vizemeister Kölner Haie ins Curt-Frenzel-Stadion, am Sonntag geht es zu den Straubing Tigers.

Augsburger Panther Garteig –Bowey, Mayhew; Schemitsch, Button; Renner, van der Linde; Pilu - Grenier, Damiani, Kunyk; Busdeker, Wohlgemuth, Blank, Trevelyan, Henriquez, Louis; Hanke, F. Elias, M. Elias

Tore 1:0 (19.) Wohlgemuth, 1:1 (29.) Napravnik, 2:1 (29.) Mayhew, 3:1 (42.) Kunyk, 4:1 (59.) Busdeker Zuschauer 4696