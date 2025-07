Torjäger Chris Collins verlässt den AEV

Die Augsburger Panther müssen künftig ohne einen ihrer Topscorer auskommen: Der Kanadier Chris Collins wird den DEL-Klub nach zwei Spielzeiten verlassen. Der 32-jährige Stürmer, der 2023 aus Österreich nach Augsburg wechselte, gehörte beim AEV in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern und war der treffsicherste Spieler.

Collins verlässt Panther Augsburg: 100 Spiele, 33 Tore, 30 Assists

In zwei Jahren stand Collins genau 100-mal für die Panther auf dem Eis. Dabei erzielte er 33 Tore und bereitete 30 weitere Treffer vor. Trotz seiner starken individuellen Leistung kämpfte sein Arbeitgeber bis zuletzt gegen sportlichen Abstieg.

Das jedoch mit Erfolg: Augsburg beendete die vergangene Saison nur dank der besseren Tordifferenz auf dem vorletzten Tabellenplatz, nachdem durch einen starken Schlussspurt die „Rote Laterne“ an die Düsseldorfer EG weitergereicht wurde.

Mit seinem hohen Tempo war Augsburgs Offensivspieler zudem einer der schnellsten Skater der gesamten Liga. In der Saison 2023/24 erreichte Chris Collins eine Spitzengeschwindigkeit von 38,3 km/h, während seine durchschnittliche Geschwindigkeit mit 16,8 km/h ebenfalls herausragend war.

AEV bestätigt Abschied von Collins – neuer Klub unbekannt

Wie die Panther nach der durchwachsenen Spielzeit mitteilten, hat sich Collins für das Angebot eines anderen Klubs entschieden. Wohin es den Kanadier zieht, ist bislang nicht bekannt. Der Verein verabschiedete ihn mit Dankesworten: „Die Augsburger Panther danken Chris Collins für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste.“

Sportdirektor Larry Mitchell ist Ende vergangener Woche zu seiner gut dreiwöchigen Scoutingtour aufgebrochen. Mitchell muss unter anderem Ersatz für Collins oder auch für Topscorer Anrei Hakulinen suchen. Bislang verlängerte der AEV auf den Ausländerpositionen lediglich mit dem US-Amerikaner Donald Busdeker und dem Kanadier Cody Kunyk.

In einem Team mit Ex-Panther Scott Valentine

Die Aufteilung der Ausländerlizenzen dürfte laut Mitchell wie in der Vorsaison ausfallen: ein Torwart, drei Verteidiger und sechs Stürmer. Ein Ziel von Mitchell in der Kaderplanung ist es, größer und jünger zu werden. Da würde ein Neuzugang ins Beuteschema passen, an dem die Augsburger Panther laut dem Fachblatt Eishockey News Interesse bekundet haben. Der 1,84 Meter große Verteidiger Peter Spornberger soll künftig in Augsburg spielen. Der 26-Jährige gilt als Defensivspezialist. Zwischen 2021 und 2024 verteidigte der Italiener mit deutschem Pass für die Schwenninger Wild Wings. In 113 DEL-Einsätzen schoss er drei Tore und gab 16 Vorlagen. In der vergangenen Saison stand Spornberger, der als Ersatz für Mick Köhler eingeplant werden könnte, beim HC Bozen in der ICEHL unter Vertrag und spielte dort unter anderem mit den ehemaligen Augsburgern Scott Valentine und Brad McClure zusammen.