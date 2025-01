Fünf Gründe für den Absturz der Panther in der DEL

Nach den Niederlagen gegen München (4:5) und in Wolfsburg (0:2) sind die Panther das DEL-Schlusslicht. Der Tabellenletzte muss nach der Saison um den Klassenerhalt zittern und hoffen, dass keiner der aufstiegsberechtigten Zweitligisten den DEL2-Titel holt. Nach 38 Spieltagen liegt der AEV am Tabellenende. Der Rückstand auf Düsseldorf und Iserlohn beträgt schon vier Punkte. Die Panther-Führung versuchte frühzeitig mit der Entlassung von Trainer Ted Dent oder der Vergabe der elften und letzten Ausländerlizenz an Nick Baptiste personell gegenzusteuern. Ohne Erfolg. Fünf Gründe für den Absturz der Panther:

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DEL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis