Panther setzen Siegesserie auch in Bremerhaven fort

Bremerhaven Augsburger Auswärtsspiele in Bremerhaven nahmen in den vergangenen Jahren oft eher unerfreuliche Verläufe. An diesem Freitagabend sah es zwei Drittel lang sehr gut aus, die Panther führten 3:0. Doch Bremerhaven glich zum 3:3 aus. Die Partie endete erst im Penaltyschießen mit einem 4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 1:0)-Sieg der Panther.

Die Hausherren traten zwar von Anfang an dominant auf, doch die Tore erzielten zunächst die Gäste. Erst war es der Verteidiger Thomas Schemitsch, der ein Zuspiel des umtriebigen Alexandre Grenier im Stile eines Torjägers zum 1:0 veredelte (14.). Dann setzte Florian Elias so lange resolut nach, bis der Puck zum zweiten Mal im Tor der Pinguins lag (20.).

AEV-Führung nach zwei Dritteln

Auf der anderen Seite hatte AEV-Torwart Peyton Jones, der für den angeschlagenen Michael Garteig zwischen den Pfosten stand, alle Hände voll zu tun, blieb bis zur ersten Pause aber unbezwungen. Bis dahin noch keine Eiszeit hatte der erst 16-jährige DEL-Neuling Liron Pellizzari bekommen. Er verfolgte das Geschehen erst einmal auf der Bank. Von dort aus sah er im zweiten Drittel seine Kollegen nun auch häufiger im Vorwärtsgang. Der Zwei-Tore-Vorsprung gab zunächst Sicherheit.

Doch dass gleich zwei Unterzahlsituationen ohne Gegentreffer verstrichen lag an gütigster Hilfe von Fortuna. Erst hämmerte Bremerhavens Jan Urbas einen Gewaltschuss ans Gestänge. Wenige Sekunden später tanzte der Puck auf der Linie, ehe ihn Jones abräumte. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene noch einmal auf Video an und bestätigten ihre erste Millimeterentscheidung auf dem Eis, kein Tor. Augsburgs Führung ohne Gegentreffer war in dieser Phase glücklich.

Doch wie es bisweilen ist im Eishockey, wird derjenige bestraft, der seine Chancen nicht nutzt. Augsburg tat dies in Person von Anthony Louis, der auf 3:0 erhöhte. In diesem Moment war es das, was einem perfekten Auswärtsspiel ziemlich nahe kam. Und Pellizzari? Musste weiter auf seinen ersten DEL-Einsatz warten.

Augsburger Panther kassieren drei Gegentore im letzten Drittel

Das letzte Drittel begann für die Panther mit einer vierminütigen Unterzahl, zwei davon mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Und jetzt war das Glück aufgebraucht. Ziga Jeglic verkürzte auf 1:3 (43.). Wenig später stellte Akito Hirose aus spitzem Winkel den Anschluss her (46.), Jones machte eine unglückliche Figur. Und es kam noch schlimmer: Alexander Friesen glich zum 3:3 aus (50.).

Damit ging es in die Verlängerung. Die blieb torlos, Penaltyschießen. Dort sicherte dann Kyle Mayhew den Panthern den vierten Sieg in Serie. Weiter geht es für die Panther am Sonntag um 16.30 Uhr gegen Frankfurt. Vielleicht darf Pellizzari dann auch spielen.

Augsburg: Jones – Mayhew, Bowey; Button, Schemitsch; van der Linde, Renner; Pellizzari – Kunyk, Damiani, Busdeker; Louis, Grenier, Blank; Cramarossa, Wohlgemuth, F. Elias; M. Elias, Henriquez, Hanke

Tore: 0:1 Schemitsch (14.), 0:2 F. Elias (20.), 0:3 Louis (36.), 1:3 Jeglic (43.), 2:3 Hirose (46.), 3:3 Friesen (50.), 3:4 Mayhew (Penalty)