Große Sorge um schwer verletzten Panther-Stürmer Marco Niewollik: „Der Schock sitzt tief“

Die Augsburger Panther bangen um ihren Nachwuchsstürmer Marco Niewollik. Der 20-Jährige, der derzeit per Förderlizenz für den EC Peiting spielt, hat sich bei einer Partie am Sonntag schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht werden. Schon die Bilder der Szene sind nichts für schwache Nerven: In der Zusammenfassung der Oberligapartie ist zu sehen, wie Niewollik vor dem gegnerischen Tor zum Schuss kam. Der Keeper der Franken hielt, Niewollik blieb vor dem Kasten stehen. Zwei Sekunden nach der Szene rauschte Bayreuths Kapitän Moritz Israel heran, checkte den Stürmer schwer von der Seite. Der hatte offenbar nicht mehr mit der Attacke gerechnet, stolperte nach vorne und knallte mit dem Kopf gegen die Bandenleiste. Dort blieb er regungslos liegen.

