Der Abstiegskampf dürfte in dieser Saison noch verbissener geführt werden als in den beiden vergangenen Jahren. Da hatten die Panther zweimal in Folge Riesenglück, als Tabellenletzter nicht abgestiegen zu sein, da der jeweilige DEL2-Meister die Aufstiegskriterien nicht erfüllte. Nach dieser Saison sollte der DEL-Vierzehnte keinesfalls darauf bauen.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DEL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abstiegskampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis