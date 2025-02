Klassenerhalt oder Zittern ohne Ende – für die Augsburger Panther geht es im Endspurt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ums sportliche Überleben. „Für uns gibt es jetzt nur noch Play-off-Spiele“, sagt Stürmer Alexander Oblinger über die nächsten Partien am Freitag (14. Februar) in Frankfurt und am Sonntag (16. Februar) zu Hause gegen Mannheim.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DEL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis