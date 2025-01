Panther in Straubing: Spiel gewonnen, Trevelyan verloren

Die Pressemitteilung der Augsburger Panther kam am frühen Donnerstagnachmittag. Der Inhalt: Für Thomas J. Trevelyan ist die Saison beendet. Gleich zu Beginn des Auswärtsspiels in Straubing hatte er sich eine Oberkörperverletzung zugezogen, die der Klub nicht näher benannte. Nächste Woche soll der 40-jährige Stürmer operiert werden. Danach wartet eine mehrmonatige Pause. Nicht ausgeschlossen, dass die Karriere des Panther-Urgesteins damit heimlich, still und leise endet. Anfang März feiert er seinen 41. Geburtstag - ein Alter, in dem die meisten Profi-Sportler schon im Ruhestand sind. Bis Mittwochabend spielte er seine 14. Saison im Trikot der Panther und hatte in 31 Partien acht Treffer erzielt und acht weitere vorgelegt.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straubing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas J. Trevelyan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis