Am Freitag steht das Abstiegsfinale für die Panther an

Der schwarze Mannschaftsbus mit den Panther-Logos parkt bereits vor dem Curt-Frenzel-Stadion. Die Betreuer laden die Taschen mit den Spielertrikots und die Schlittschuh-Schleifmaschine ein. Im Stadion läuft noch das Abschlusstraining für das letzte und wichtigste Spiel dieser Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Larry Mitchell lässt am Donnerstagvormittag wieder und wieder das Überzahlspiel trainieren. Fällt ein Tor, klatschen sich die Spieler ab und feiern jeden kleinen Erfolg. Die Stimmung ist gelöst, was nicht verwundert. Der souveräne 5:1-Erfolg gegen Düsseldorf hat nicht nur die Chance für den Klassenerhalt am Leben erhalten. Die Art und Weise, wie die Panther die DEG mit 31:12 Torchancen dominierten, sorgt zusätzlich für Zuversicht vor dem Finale am Freitag (19.30 Uhr) in Iserlohn.

