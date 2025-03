Köln dreht im letzten Drittel auf: Bittere Pleite für die Panther

Bitterer Sonntagabend für die Augsburger Panther: Mit 3:0 führten die Gastgeber bis zur 46. Minute gegen die Kölner Haie. Dann drehten die Gäste auf und siegten mit vier Treffern innerhalb von nur elf Minuten mit 4:3 (0:1, 0:2, 4:0). Die Pleite schmerzt im Abstiegskampf. Der AEV (45 Zähler) ist nun Letzter mit drei Punkten Rückstand auf die Düsseldorfer EG. „Es ist nur bitter“, sagte AEV-Trainer Larry Mitchell. Am Dienstag kommt es am vorletzten Hauptrunden-Spieltag zum Abstiegsgipfel. Die Düsseldorfer EG tritt beim AEV an. Düsseldorf punktete am Sonntag doppelt mit einem 4:3 nach Verlängerung gegen Nürnberg.

Augsburger Panther legen gegen Köln Traumstart hin

Einen Traumstart legten die Augsburger hin. Nach einem feinen Zuspiel von Anrei Hakulinen vollstreckte Chris Collins zum 1:0. Gerade einmal 72 Sekunden waren da gespielt. Irgendwie hatte Trainer Larry Mitchell auf die schwache Vorstellung beim 1:4 am Freitag in Nürnberg reagieren müssen. der Coach baute seine Mannschaft kräftig um. Alexander Oblinger rückte von der vierten Sturm in die Paradereihe auf. Der Kanadier Nick Baptiste rotierte auf die Tribüne. Dafür rückte Stürmer Christian Hanke vom Oberligisten EC Peiting wieder in die DEL und die dritten Panther-Reihe auf.

Die Augsburger spielten nach der frühen Führung druckvoll und kamen zu weiteren Chancen. Donald Busdeker vergab in der 15. Minuten die größte Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. KEC-Torwart Tobias Ancicka war jedoch zur Stelle. Auf der Gegenseite hatte AEV-Schlussmann Strauss Mann vor allem bei zwei Überzahlspielen der Haie alle Hände voll zu tun um die Null zu halten. Die Panther retteten den knappen Vorsprung in die erste Pause.

Bittere Niederlage in der DEL: Im letzten Drittel wird der AEV überrumpelt

Danach packte der offensivstärkste AEV-Verteidiger seine Stürmer-Qualitäten aus. Nicht vom Puck zu trennen stürmte Thomas Schemitsch auf Torwart Ancicka zu und lupfte den Puck präzise zum 2:0 unter die Querstange. Im Powerplay legten die Panther nach. Nach einem Schuss von Anthony Louis prallte die Scheibe zur Seite und Verteidiger Nolan Zajac versenkte den Puck ins leere Tor zum 3:0. Der Glaube an den Klassenerhalt war wieder da. Im mit 6179 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion feuerten die AEV-Fans ihr Team an. Doch dann folgten vier Nackenschläge.

Die Kölner steckten nicht auf und drehten die Partie. Der AEV agierte in einigen Szenen zu offensiv und ließ sich überrumpeln. Nationalstürmer Parker Tuomie und Brady Austin jeweils mit einem Doppelpack stellten bis zur 57. Minute auf 4:3 für die Gäste. Die Schluss-Offensive der Gastgeber blieb erfolglos.

Augsburger Panther Mann – Reul, Köhler; Schemitsch, Zajac; Renner, McCourt; Blumenschein – Busdeker, Kunyk, Oblinger; F. Elias, Collins, Hakulinen; Hanke, Bast, Louis; Tosto, Zengerle. M. Elias

Tore 1:0 (2) Collins, 2:0 Schemitsch (27.), 3:0 (32.) Zajac, 3:1 (46.) Tuomie, 3:2 (48.) Austin, 3:3 (49.) Tuomie, 3:4 (57.) Austin

Zuschauer 6179 (ausverkauft)