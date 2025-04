Panther-Gerücht: Ist ein neuer Verteidiger im Anflug?

Es scheint, als stünden die Augsburger Panther unmittelbar davor, einen neuen Verteidiger für die kommende Saison zu verpflichten. Nach dem nur knapp vermiedenen Abstieg in der vergangenen Saison war vor allem die Defensive als Baustelle ausgemacht worden, um die es nächstes Jahr deutlich besser bestellt sein müsse, soll nicht gleich wieder der Tabellenkeller zum Lebensraum der Panther werden. Gleichzeitig stehen bisher mit Leon van der Linde und Max Renner nur zwei Verteidiger im Kader für die kommende Saison. Gut möglich, dass bald ein dritter Name dazu kommt. Nach Informationen unserer Redaktion soll Ryan Button im Anflug sein.

Neuer AEV-Verteidiger brächte viel Erfahrung mit

Der 34-jährige Deutsch-Kanadier brächte die geballte Erfahrung von elf Jahren Deutsche Eishockeyliga (DEL) mit nach Augsburg. 461 Spiele hat er bisher in der DEL bestritten. 2014 hatte Button den Wechsel nach Europa gewagt und drei Jahre bei den Iserlohn Roosters angeheuert. Es folgten zwei Spielzeiten in München, ehe er die vergangenen sechs Jahre in Wolfsburg unter dem Ex-Panther-Trainer Mike Stewart spielte. Am Ende der vergangenen Hauptrunde verpassten die Grizzlys die Play-offs und nahmen diese Enttäuschung zum Anlass, ihren Kader umzubauen. Insgesamt zehn Spieler, darunter Button, wurden auf einen Schlag verabschiedet. Eine Gelegenheit, die sich AEV-Sportdirektor Larry Mitchell offenbar nicht entgehen lassen wollte. Auf Nachfrage gab es von Pantherseite aber nur die (bekannte) Antwort, dass man Gerüchte grundsätzlich nicht kommentiere.

Icon Galerie 13 Bilder Mit diesen Spielern tritt der AEV in der kommenden Saison an.

Panther-Torwart bedankt sich mit emotionalen Worten

Das gilt auch für die Personalie Strauss Mann. In einem emotionalen Instagram-Post hat sich der letztjährige Torwart der Panther für die Unterstützung in einer „schwierigen Saison“ bedankt. Er zitierte darin seinen Teamkollegen Alexander Oblinger mit den Worten: „Wenn du traurig bist, wenn es erledigt ist, bedeutet das, dass du Spaß hattest.“ Und er sei sehr traurig gewesen nach der Saison, weil ihm Eishockey wieder so viel Spaß gemacht habe, schreibt Mann. Er sei dankbar, dass Augsburg das Ende bekommen habe, das es verdient.

All das klingt sehr nach Abschied. Offiziell ist die Torwartfrage noch nicht entschieden, aber angesichts dieses Beitrags verdichten sich die Hinweise, dass Publikumsliebling Strauss Mann nicht mehr nach Augsburg zurückkehren könnte. Wie schon berichtet, war der US-Amerikaner ohne ein konkretes Vertragsangebot seitens der Panther in seine Heimat zurückgeflogen. Aus Sicht des Klubs ist das ein logisches Verhalten, denn es gehört zu Mitchells wichtigsten Aufgaben, den Markt auf der Suche nach einer möglicherweise besseren Alternative zu sondieren. Das dürfte auch für den ein oder anderen Spieler der vergangenen Saison gelten, der bisher (noch) nicht verabschiedet wurde. Gleichzeitig ist das aber immer auch ein Vabanquespiel, denn im ungünstigsten Fall wird Mitchell nicht fündig und der wartende Spieler hat sich inzwischen einem anderen Klub angeschlossen.