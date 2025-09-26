Panther schlagen den Vize-Meister aus Köln nach brisantem Schlussdrittel

Erst passierte wenig, dann alles innerhalb weniger Minuten: Nach zwei torlosen Abschnitten liefern sich die Augsburger Panther und die Kölner Haie ein spektakuläres Schlussdrittel. An dessen Ende sichern sich die Gastgeber mit 4:2 (0:0, 0:0, 4:2) den zweiten Heimsieg in Folge.

Die Haie entpuppten sich dabei auch im ersten Aufeinandertreffen der neuen Saison als Publikumsmagnet. Trotz eines nur halb gefüllten Gästefanblocks war das Curt-Frenzel-Stadion am Freitagabend mit 6179 Zuschauern ausverkauft. Die Panther wollten sich trotzdem als schlechte Gastgeber präsentieren, wofür AEV-Trainer Bill Peters seinen kompletten Kader zur Verfügung hatte.

AEV-Keeper Michael Garteig zeichnete sich mehrfach aus

Die Hausherren begannen engagiert. Köln präsentierte sich in der Defensive anfangs mit einigen Wacklern, die Panther schafften es aber erst einmal nicht, diese Fehler auch zu nutzen. Ein Unterzahlspiel überstanden die Augsburger hingegen souverän. Die Gäste erarbeiteten sich mehr und mehr Spielanteile, wirkten aggressiver, vor allem hinter dem Augsburger Tor. Donald Busdeker sorgte auf der anderen Seite mit einem Lattentreffer nur kurz für Entlastung. Ansonsten konnte sich Panther-Torwart Michael Garteig gleich mehrfach gegen die Haie-Offensive auszeichnen.

Erst gegen Ende des ersten Durchgangs kam der AEV besser in die Partie und durfte sich dann auch im Powerplay versuchen. Das sah zwar deutlich strukturierter aus als zuletzt, brachte aber auch keinen Treffer ein. Torlos ging es in die erste Drittelpause.

Nach der Pause verflachte die Partie erst einmal. Die Haie setzten sich zwar immer wieder im Drittel der Panther fest, bissen sich aber an deren Defensive die Zähne aus. Einen mutmaßlich ebenfalls dem Gebiss zuzuordnenden Unfall hatte dann AEV-Verteidiger Madison Bowey, der einen abgefälschten Puck ins Gesicht bekam und in die Kabine fuhr. Nach längerer Behandlung kehrte er unter Applaus auf die Bank zurück.

Nach nur 25 Sekunden im Schlussdrittel klingelte es im AEV-Kasten

Auf dem Eis hatten beide Teams inzwischen wieder einen Gang hochgeschaltet und überboten sich nun gegenseitig im Auslassen selbst bester Torchancen. Aufseiten der Augsburger verfehlten Cody Kunyk und Tim Wohlgemuth kurz hintereinander in Überzahl das verwaiste Tor. Auf der anderen Seite stand Garteig immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens, behielt aber den Überblick. All das machte das 0:0 jetzt zu einem der unterhaltsameren Sorte. Die Panther wehrten sich mit großem Einsatz. Bestes Beispiel eine Szene kurz vor der zweiten Pause, als sich gleich drei Augsburger in einen gegnerischen Schuss warfen.

Auf den rappelvollen Rängen herrschte beste Stimmung, auch wenn es weiterhin keine Treffer zu sehen gab. Das sollte sich nach der zweiten Pause schnell ändern. Gerade mal 25 Sekunden waren da gespielt, als es die Panther nicht schafften, den Puck aus der Gefahrenzone zu befördern. Im Nachschuss brachte Patrick Russell Köln in Führung (41.). Doch Anthony Louis konterte fast postwendend und glich nach schöner Einzelleistung zum 1:1 aus (42.). Als Riley Damiani dann den AEV mit 2:1 in Front brachte (45.), glich das Curt-Frenzel-Stadion endgültig einem Tollhaus. Der Dämpfer kam prompt: Nate Schnarr stellte auf 2:2 (47.).

Augsburg tat sich in der Folge schwer, einen geordneten Spielaufbau hinzubekommen. Es bedurfte der Gedankenschnelligkeit von Damiani, der aus dem Getümmel abzog und zum 3:2 traf (52.). Wohlgemuth traf ins leere Haie-Tor zum 4:2-Endstand (59.). Weiter geht es am Sonntag, wenn die Panther ab 19 Uhr in Straubing gastieren.