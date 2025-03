AEV meldet erste Vertragsverlängerung

Manchmal ist die Begründung ganz einfach, warum man seine Arbeitspapiere verlängert. Als zahlreiche AEV-Anhänger zusammen mit der Panther-Mannschaft auf dem Eis des Curt-Frenzel-Stadions ihre Runden drehten, verkündete Florian Elias, dass er weiter für den AEV stürmt. „Ich habe eine gute Saison gespielt und deswegen bleibe ich auch in Augsburg“, sagte der 22-jährige Stürmer und erntete Applaus. Es war das letzte Jahr, in dem der gebürtige Bobinger unter die U23-Regel fiel. Demnach war es seine vielleicht letzte Chance, sich in der DEL durchzusetzen.

Mit elf Toren – zwei davon zum Sieg – und zehn Assists spielte der Rookie des Jahres von 2021 sein bislang bestes Jahr in der deutschen Eliteliga. 20,75 Prozent seiner Abschlüsse fanden den Weg ins Tor. Das bedeutet Bestwert im aktuellen Pantherteam.

Augsburger Panther: Larry Mitchell ist mit Florian Elias zufrieden

Auch Sportdirektor und Noch-Trainer Larry Mitchell zeigte sich zufrieden: „Florian Elias hat von allen Spielern des diesjährigen Teams im Laufe der Saison die beste Entwicklung genommen und sich Stück für Stück gesteigert. Er hat sich ins Line-Up gearbeitet und war speziell in den letzten Wochen ein Leistungsträger.“ Der ältere Bruder von Moritz Elias (21) habe „sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft“, so Mitchell.

Gut 1500 Fans nutzten die Gelegenheit ausgiebig, um sich Autogramme von den Spielern zu holen oder Fotos mit ihren Lieblingen zu schießen. Die Profis hielten sich über ihre sportliche Zukunft bedeckt. Weitere Personalien sickerten am Freitagabend nicht durch.

Die Augsburger Panther werden mit einer veränderten Mannschaft in die neue DEL-Saison starten

Die Exit-Gespräche der vergangenen Woche mit Sportdirektor Mitchell sind abgeschlossen. Einige Spieler aus Nordamerika fliegen bereits an diesem Wochenende zurück in ihre Heimat. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Mannschaft ihr Gesicht stark verändern wird. Ob Publikumsliebling Thomas J. Trevelyan bleibt, ist ebenfalls noch offen. Der Deutsch-Kanadier zeigte sich beeindruckt, wie das Augsburger Publikum eine Mannschaft feiert, die Vorletzter geworden ist. „Es ist schön, das heute Abend zu sehen. Aber die Stadt und der Klub verdienen ein Play-off-Team“, sagte der 41-Jährige und setzte sich nach dem Publikumslauf mit seinen Mannschaftskollegen für die Autogrammstunde an die Biertische.